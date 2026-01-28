Arriva il 15 maggio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Berlino e la dama con l'ermellino, nuovo spin-off creato da Álex Pina e Esther Martínez Lobato de La Casa di Carta incentrato sul personaggio interpretato da Pedro Alonso. Nuovo colpo, nuovi personaggi e una nuova location che il pubblico può iniziare ad ammirare nel teaser trailer diffuso da Netflix, che potete vedere nel video in testa a questo articolo.

Il cast

Pedro Alonso (Berlino, La casa di carta), Michelle Jenner (Berlino, Isabel), Tristán Ulloa (Berlino, Asunta), Begoña Vargas (Berlino, Benvenuti a Eden), Julio Peña Fernández (Berlino, Il prigioniero) e Joel Sánchez (Berlino, La favorita 1922) riprendono i loro ruoli in questo nuovo capitolo, al quale si uniscono Inma Cuesta (Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, e José Luis García-Pérez (Honor) e Marta Nieto (Madre) nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.

Otto episodi

Gli otto episodi della serie, creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo) e scritti insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuàn, Humberto Ortega e Luis Garrido Julve, saranno diretti da Albert Pintó (Berlino, Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto (Il rifugio atomico, Diablero).

SINOSSI

Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l'ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.