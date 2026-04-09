Due spicci, tutto sulla nuova serie animata di Zerocalcare

La sinossi ufficiale della serie Due Spicci diffusa dalla piattaforma spiega: “Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.”

Il racconto si concentra quindi su un equilibrio precario, messo in crisi da dinamiche economiche, relazionali e personali che si intrecciano progressivamente, spingendo i protagonisti verso decisioni complesse.