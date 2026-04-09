Due spicci, tutto sulla nuova serie animata di Zerocalcare

Due spicci, tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie animata di ZerocalcareSerie TV
Introduzione
Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie animata dal titolo Due Spicci, in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
L’attesa per questo nuovo progetto entra nel vivo con la diffusione del poster ufficiale (che potete guardare in fondo al prossimo paragrafo) e la conferma della data di uscita. Due Spicci, nuova serie creata, scritta e diretta dal fumettista romano, sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 maggio 2026. Si tratta di un ritorno significativo per l’autore, che prosegue il proprio percorso nel linguaggio seriale consolidando una collaborazione ormai strutturata con la piattaforma.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie animata di Zerocalcare, Due Spicci.
Quello che devi sapere
L’annuncio ufficiale e la strategia promozionale
La rivelazione della data di distribuzione di Due Spicci è arrivata insieme alla pubblicazione del materiale promozionale ufficiale.
Dopo una fase iniziale caratterizzata da anticipazioni e dalla diffusione di un teaser, Zerocalcare aveva coinvolto il pubblico invitandolo a individuare la data di uscita attraverso un contest online, prima della comunicazione definitiva.
Contestualmente, Netflix ha reso noto il poster di Due Spicci, rafforzando la campagna promozionale in vista del debutto.
Produzione e continuità creativa
La serie tv animata Due Spicci è prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing. L’impianto produttivo conferma quindi le realtà già coinvolte nei precedenti lavori dell’autore, mantenendo una linea di continuità sia sul piano creativo sia su quello industriale.
Zerocalcare firma integralmente il progetto, occupandosi di creazione, sceneggiatura e regia. Anche sul fronte del doppiaggio emerge una scelta coerente con le opere precedenti: l’autore presta la propria voce alla quasi totalità dei personaggi, mentre l’Armadillo, figura centrale e rappresentazione della sua coscienza, mantiene l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea.
Il cast vocale principale è dunque composto da Zerocalcare e Valerio Mastandrea.
Personaggi e universo narrativo
Due Spicci segna il ritorno di personaggi ormai consolidati nell’immaginario costruito dall’autore. Accanto a Zero, tornano l’Armadillo e altre figure storiche, contribuendo a rafforzare la coerenza interna di un universo narrativo che si è progressivamente espanso nel corso degli anni.
Questa continuità si inserisce in un percorso già avviato con le precedenti serie Strappare lungo i bordi del 2021 e Questo mondo non mi renderà cattivo del 2023, di cui Due Spicci rappresenta il terzo capitolo animato distribuito da Netflix.
La trama: una situazione fragile sotto pressione
La sinossi ufficiale della serie Due Spicci diffusa dalla piattaforma spiega: “Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.”
Il racconto si concentra quindi su un equilibrio precario, messo in crisi da dinamiche economiche, relazionali e personali che si intrecciano progressivamente, spingendo i protagonisti verso decisioni complesse.
Un progetto annunciato e sviluppato nel tempo
La realizzazione della serie Due Spicci è stata annunciata il 10 giugno 2025, mentre il titolo Due Spicci è stato rivelato successivamente durante Lucca Comics & Games il 1º novembre 2025. La promozione è poi proseguita con la pubblicazione del primo teaser trailer il 21 gennaio 2026, fino alla recente diffusione del poster ufficiale.
Questi passaggi scandiscono un percorso di avvicinamento all’uscita che ha progressivamente svelato i contorni del progetto, mantenendo tuttavia un certo riserbo sugli sviluppi narrativi.
L’anteprima al Salone del Libro di Torino
Prima del debutto su Netflix, Zerocalcare presenterà Due Spicci il 16 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’incontro, intitolato “Zerocalcare - Due spicci e non solo”, offrirà un’occasione per entrare nel dietro le quinte della serie.
Nel corso del panel, l’autore racconterà in anteprima il processo di realizzazione del progetto, soffermandosi sul proprio percorso di scoperta e crescita, sia sul piano personale sia su quello professionale, all’interno del contesto della serialità animata.
Identità della serie
Due Spicci si configura come una serie animata italiana del 2026, realizzata in lingua originale italiana e appartenente al genere commedia.
La distribuzione globale sarà affidata a Netflix, che renderà disponibili gli episodi a partire dal 27 maggio 2026, confermando il proprio ruolo nella diffusione internazionale delle produzioni animate italiane contemporanee.