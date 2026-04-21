Poker Face, il trailer della serie Sky con Natasha Lyonne

Arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie mystery creata da Rian Johnson e interpretata da Natasha Lyonne, che veste i panni di Charlie, una donna capace di riconoscere quando qualcuno mente, protagonista di una fuga on the road tra crimini da risolvere e incontri inattesi

Dal 29 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva Poker Face, apprezzata serie mystery con la nominata agli Emmy e ai Golden Globe Awards Natasha Lyonne (Orange is the new black), di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale. Creata, scritta e diretta da Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Cena con delitto – Knives Out, la serie nasce da un’idea che unisce il racconto investigativo classico a una struttura contemporanea, costruita episodio dopo episodio.

La storia: Charlie e il dono di riconoscere le bugie

Lyonne è Charlie, una donna con un dono straordinario: riconoscere quando qualcuno mente. A bordo della sua Plymouth Barracuda attraversa il paese e, a ogni tappa, si trova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere. Una fuga continua che diventa il filo conduttore di un’indagine sempre diversa. Il motto della serie è chiaro: “Quando sei in fuga, c’è un nuovo caso dietro ogni angolo”. Una dichiarazione d’intenti che riassume il tono e il ritmo di Poker Face.

Un cast ricco di guest star

Ricchissimo il cast di contorno, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Adrien Brody, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon‑Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman. Una scelta di interpreti che rafforza la struttura episodica della serie e accompagna la protagonista in un viaggio narrativo sempre diverso, mantenendo alta l’attenzione sul mistero e sui personaggi incontrati lungo il percorso.

Produzione e team creativo

Oltre a Rian Johnson, anche produttore esecutivo, Poker Face vede tra i produttori esecutivi Ram Bergman, Natasha Lyonne, Nena Rodrigue e Iain B. MacDonald. Showrunner e produttori esecutivi sono Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman, con Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens come coproduttori esecutivi. La serie è prodotta da T‑Street, MRC Television e Animal Pictures.

Quando e dove vederla

La prima stagione di Poker Face debutta dal 29 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.