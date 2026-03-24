Sono usciti il teaser trailer e le prime immagini della prima stagione della serie tv Dutton Ranch, lo spin-off di Yellowstone, che arriverà con i primi due dei nove episodi il 15 maggio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che sarà seguito ogni venerdì da una nuova puntata. La serie tv Dutton Ranch segue Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) dopo gli eventi della quinta stagione di Yellowstone, dove i due protagonisti si erano scontrati con il fratello di lei, Jamie, e avevano acquistato un ranch a Dillon, nel Montana. Secondo la sinossi ufficiale, “mentre Beth e Rip lottano per costruire un futuro insieme, lontano dai fantasmi di Yellowstone, si scontrano con nuove e brutali realtà e con uno spietato ranch rivale che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere il suo impero. Nel Texas meridionale, il sangue scorre più denso, il perdono è effimero e il prezzo della sopravvivenza potrebbe essere la tua anima”. Nel trailer, Beth, intenzionata a tenere alto il nome dei Dutton, afferma che “un’eredità è un bene prezioso, ma soltanto se continua a vivere”. Il cast include anche Finn Little (che interpretava l’adolescente Carter, accolto nelle vite dei due protagonisti nella serie tv originale), Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind e le new entry Ed Harris nei panni del veterano Everett McKinney e Annette Bening nei panni di Beulah Jackson, la spietata proprietaria di un potente ranch. La serie tv Dutton Ranch si basa sui personaggi creati da Taylor Sheridan e da John Linson. Il creatore, showrunner e produttore esecutivo è Chad Feehan. Anche Taylor Sheridan e John Linson sono produttori esecutivi insieme a David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly e Keith Coz. Christina Alexandra Voros ha anche diretto diversi episodi della prima stagione dello spin-off, compresi la première e il finale. Anche Greg Yaitanes, Jessica Lowrey e Phil Abraham hanno diretto alcuni episodi. La serie tv è prodotta da Paramount Television e 101 Studios.