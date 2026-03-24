Dutton Ranch, il teaser trailer e le prime immagini dello spin-off di YellowstoneSerie TV
Uscirà con i primi due dei nove episodi il 15 maggio su Paramount+ e sarà seguito ogni venerdì da un nuovo episodio. Segue Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) dopo gli eventi della quinta stagione della serie originale. Il cast include anche le new entry Ed Harris e Annette Bening
Sono usciti il teaser trailer e le prime immagini della prima stagione della serie tv Dutton Ranch, lo spin-off di Yellowstone, che arriverà con i primi due dei nove episodi il 15 maggio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che sarà seguito ogni venerdì da una nuova puntata. La serie tv Dutton Ranch segue Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) dopo gli eventi della quinta stagione di Yellowstone, dove i due protagonisti si erano scontrati con il fratello di lei, Jamie, e avevano acquistato un ranch a Dillon, nel Montana. Secondo la sinossi ufficiale, “mentre Beth e Rip lottano per costruire un futuro insieme, lontano dai fantasmi di Yellowstone, si scontrano con nuove e brutali realtà e con uno spietato ranch rivale che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere il suo impero. Nel Texas meridionale, il sangue scorre più denso, il perdono è effimero e il prezzo della sopravvivenza potrebbe essere la tua anima”. Nel trailer, Beth, intenzionata a tenere alto il nome dei Dutton, afferma che “un’eredità è un bene prezioso, ma soltanto se continua a vivere”. Il cast include anche Finn Little (che interpretava l’adolescente Carter, accolto nelle vite dei due protagonisti nella serie tv originale), Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind e le new entry Ed Harris nei panni del veterano Everett McKinney e Annette Bening nei panni di Beulah Jackson, la spietata proprietaria di un potente ranch. La serie tv Dutton Ranch si basa sui personaggi creati da Taylor Sheridan e da John Linson. Il creatore, showrunner e produttore esecutivo è Chad Feehan. Anche Taylor Sheridan e John Linson sono produttori esecutivi insieme a David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly e Keith Coz. Christina Alexandra Voros ha anche diretto diversi episodi della prima stagione dello spin-off, compresi la première e il finale. Anche Greg Yaitanes, Jessica Lowrey e Phil Abraham hanno diretto alcuni episodi. La serie tv è prodotta da Paramount Television e 101 Studios.
L'ALTRO SPIN-OFF, MARSHALS: A YELLOWSTONE STORY
La serie tv Dutton Ranch è il secondo spin-off della serie originale Yellowstone che debutterà nel 2026. L’altro è Marshals: A Yellowstone Story (già rinnovata per la seconda stagione) con protagonista Luke Grimes nel ruolo di Kayce Dutton, che si unisce a un’unità di élite degli US Marshals “unendo le sue abilità di cowboy e di Navy Seal per portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana”. Il protagonista e i suoi compagni di squadra devono così conciliare il dovere di essere in prima linea nella lotta contro la violenza che si abbatte sulla regione e il dovere verso le loro famiglie. Il cast include anche Logan Marshall-Green nel ruolo di Pete Calvin, Arielle Kebbel nel ruolo di Belle Skinner, Ash Santos nel ruolo di Andrea Cruz, Tatanka Means nel ruolo di Tatanka Means, Brecken Merrill nel ruolo di Tate (il figlio di Kayce), Mo Brings Plenty nel ruolo di Mo e Gil Birmingham nel ruolo di Thomas Rainwater.
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