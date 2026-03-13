Marshals, lo spin-off di Yellowstone rinnovato per la seconda stagione

Dopo i numeri straordinari degli ascolti dei primi due episodi, andati in onda il 1º marzo, l’emittente televisiva CBS ha già rinnovato per una seconda stagione la serie tv drammatica Marshals: A Yellowstone Story di Taylor Sheridan, lo spin-off della serie tv Yellowstone con Kevin Costner . “Marshals ha ottenuto un successo strepitoso, conquistando un vasto pubblico su tutte le piattaforme e affermandosi rapidamente come una delle nuove serie televisive più potenti”, ha dichiarato in un comunicato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment. “L’incredibile riscontro di pubblico testimonia la forza dell’universo di Yellowstone, l’audace narrazione incentrata sui personaggi ideata dal team creativo e le interpretazioni dinamiche del cast, guidato da Luke Grimes”. Secondo la CBS, la première della serie tv ha registrato 20,6 milioni di spettatori su diverse piattaforme in sette giorni. Per la rete televisiva si tratta del miglior debutto di una serie originale trasmessa in chiaro più vista senza il traino della National Football League dall’era di Young Sheldon (lo spin-off della serie tv The Big Bang Theory) nel 2017, mentre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) è stato l’episodio più visto in streaming di un programma di CBS.

LA STORIA DI KAYCE DUTTON

Nello spin-off Marshals, Luke Grimes interpreta Kayce Dutton (ruolo che aveva già ricoperto nella serie tv Yellowstone), che si unisce a un’unità di élite degli US Marshals “unendo le sue abilità di cowboy e di Navy Seal per portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana”. Il protagonista e i suoi compagni di squadra devono così conciliare il dovere di essere in prima linea nella lotta contro la violenza che si abbatte sulla regione e il dovere verso le loro famiglie. Il cast include anche Logan Marshall-Green nel ruolo di Pete Calvin, Arielle Kebbel nel ruolo di Belle Skinner, Ash Santos nel ruolo di Andrea Cruz, Tatanka Means nel ruolo di Tatanka Means, Brecken Merrill nel ruolo di Tate (il figlio di Kayce), Mo Brings Plenty nel ruolo di Mo e Gil Birmingham nel ruolo di Thomas Rainwater. I produttori esecutivi sono Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Grimes e Greg Yaitanes sono i produttori esecutivi. Nei primi due episodi della prima stagione, lo spin-off ha affrontato anche alcune questioni rimaste in sospeso nella serie originale (SPOILER), come la morte di John Dutton (il padre di Kayce, interpretato da Kevin Costner), la morte di Monica Dutton (la moglie di Kayce) e la “scomparsa” del fratello Jamie. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios. È stata creata da Spencer Hudnut, che in precedenza è stato showrunner del SEAL Team di CBS. Taylor Sheridan ha lavorato anche alla serie tv The Madison con Michelle Pfeiffer, che arriverà il 14 marzo su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), e alla serie tv Dutton Ranch, un altro spin-off di Yellowstone con Kelly Reilly, Cole Hauser, Annette Bening ed Ed Harris.