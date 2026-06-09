Schermi di Piombo, a Roma il grande cinema racconta la storia d'Italia

Con Claudia Gerini nel ruolo di madrina, dal 9 giugno al 21 luglio l’Eur Social Park ospiterà proiezioni e incontri dedicati agli anni Novanta e Duemila, trasformando la memoria in un’occasione di confronto e riflessione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito
Dal 9 giugno al 21 luglio l’Eur Social Park di Roma ospita la seconda edizione di “Schermi di Piombo. Ombre e poteri, l’Italia dietro le quinte”, rassegna a ingresso gratuito che trasforma il cinema in uno strumento di memoria e riflessione civile. Dopo il successo dello scorso anno, dedicato agli anni Settanta e Ottanta, il nuovo ciclo di appuntamenti si concentra sugli anni Novanta e Duemila, ripercorrendo attraverso grandi film e incontri con protagonisti ed esperti alcuni dei momenti che hanno segnato la storia recente del Paese, dalle inchieste di Mani Pulite alle stragi di mafia, fino ai cambiamenti politici, sociali e tecnologici che hanno accompagnato l’ingresso nel nuovo millennio.
Claudia Gerini Madrina dell’edizione 2026
Ideata da Leonardo Scuderi con la collaborazione della giornalista Angela Camuso e il patrocinio di Roma Capitale, la manifestazione punta a creare uno spazio di confronto tra generazioni, dove il racconto cinematografico si intreccia con la testimonianza diretta. Madrina dell’edizione 2026 è Claudia Gerini, mentre il programma propone sette proiezioni, tra cui I banchieri di Dio, Il portaborse, Mani Pulite, Loro, Gomorra, Suburra e Tutta la vita davanti, per un percorso che invita il pubblico a riscoprire il passato e a riflettere sul presente attraverso il grande schermo.
IL PROGRAMMA
Martedì 9 Giugno: I Banchieri di Dio
Martedì 16 Giugno: Il Portaborse
Martedì 23 Giugno: Mani Pulite
Martedì 30 Giugno: Loro
Lunedì 6 Luglio: Gomorra (Nota: eccezionalmente di lunedì)
Martedì 14 Luglio: Suburra
Martedì 21 Luglio: Tutta la Vita Davanti