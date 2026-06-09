Bad Bunny, incontro privato con il Papa al Bernabeu di Madrid

La star portoricana è stata ricevuta con la famiglia ed altre persone a cui il Pontefice ha rivolto un breve saluto. L’episodio, confermato dalla Sala stampa vaticana, è avvenuto a Madrid dopo la veglia con la comunità diocesana

Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny. Lo conferma la sala satmpa della Santa Sede. Bad Bunny, la star portoricana anti-Tump è stata ricevuta con la famiglia ed altre persone a cui il Pontefice ha rivolto un breve saluto ieri sera allo stadio Santiago Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Da sempre Bad Bunny si è dichiarato cattolico, seppur non praticante, grazie alla sua famiglia profondamente credente. Lui stesso aveva chiesto, prima del viaggio in Spagna, l’opportunità di incontrare il Pontefice.

La popstar anti-Trump

L'incontro arriva dopo una battuta pronunciata dal Papa durante il volo verso la capitale spagnola. Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano della contemporanea presenza in città della popstar, aveva scherzato: "Tra me e Bad Bunny molti giovani oggi scelgono lui". Parole accolte con il sorriso, anche se la partecipazione di circa 600 mila persone alla veglia giovanile ha mostrato il forte richiamo esercitato dall'evento papale. Al termine della serata di lunedì, l'artista – noto anche per le sue posizioni critiche nei confronti di Donald Trump – ha voluto incontrare personalmente il Pontefice, dando vita a un faccia a faccia avvenuto lontano dai riflettori. Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, da bambino è stato chierichetto e ha cantato nel coro parrocchiale a Vega Baja, nella sua Porto Rico.