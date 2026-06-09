Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bad Bunny, incontro privato con il Papa al Bernabeu di Madrid

Spettacolo
©Getty

La star portoricana è stata ricevuta con la famiglia ed altre persone a cui il Pontefice ha rivolto un breve saluto. L’episodio, confermato dalla Sala stampa vaticana, è avvenuto a Madrid dopo la veglia con la comunità diocesana

 

Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny. Lo conferma la sala satmpa della Santa Sede. Bad Bunny, la star portoricana anti-Tump è stata ricevuta con la famiglia ed altre persone a cui il Pontefice ha rivolto un breve saluto ieri sera allo stadio Santiago Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Da sempre Bad Bunny si è dichiarato cattolico, seppur non praticante, grazie alla sua famiglia profondamente credente. Lui stesso aveva chiesto, prima del viaggio in Spagna, l’opportunità di incontrare il Pontefice.

La popstar anti-Trump

L'incontro arriva dopo una battuta pronunciata dal Papa durante il volo verso la capitale spagnola. Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano della contemporanea presenza in città della popstar, aveva scherzato: "Tra me e Bad Bunny molti giovani oggi scelgono lui". Parole accolte con il sorriso, anche se la partecipazione di circa 600 mila persone alla veglia giovanile ha mostrato il forte richiamo esercitato dall'evento papale. Al termine della serata di lunedì, l'artista – noto anche per le sue posizioni critiche nei confronti di Donald Trump – ha voluto incontrare personalmente il Pontefice, dando vita a un faccia a faccia avvenuto lontano dai riflettori. Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, da bambino è stato chierichetto e ha cantato nel coro parrocchiale a Vega Baja, nella sua Porto Rico.

Approfondimento

Concerto Bad Bunny, il proprietario della casita vuole un risarcimento
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Musica

I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Bad Bunny, incontro privato con il Papa al Bernabeu di Madrid

Spettacolo

La star portoricana è stata ricevuta con la famiglia ed altre persone a cui il Pontefice ha...

Schermi di Piombo, a Roma il grande cinema racconta la storia d'Italia

Cinema

Con Claudia Gerini nel ruolo di madrina, dal 9 giugno al 21 luglio l’Eur Social Park ospiterà...

Irama, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Musica

Nel maggio di quest’anno Irama ha pubblicato il nuovo singolo Cabana. Tra i suoi brani più...

Backrooms, nuovo record di incassi per l'horror: supera Marty Supreme

Cinema

È diventato il film della casa di produzione A24 con il maggior incasso a livello mondiale,...

Il matrimonio del mio migliore amico, il cast del film stasera in tv

Cinema

La commedia romantica con protagonista Julia Roberts - qui in una delle sue prove più brillanti -...

11 foto

Spettacolo: Per te