Dua Lipa, il nuovo film-concerto Live from Mexico gratis su YouTube

Dua Lipa, il nuovo film-concerto Live from Mexico gratis su YouTubeMusica
I concerti della cantautrice britannica approdano online con un nuovo progetto audiovisivo disponibile gratuitamente. La cantante ha trasformato le tre date del Radical Optimism Tour, registrate nel dicembre 2025 allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico, in un vero e proprio film-concerto intitolato "Dua Lipa (Live From Mexico)"
Dua Lipa ha pubblicato su YouTube il nuovo film-concerto registrato in Messico.
Si tratta di un film in cui confluiscono ben tre concerti della cantautrice britannica: questo nuovo progetto audiovisivo, disponibile gratuitamente su YouTube, trasforma le tre date del Radical Optimism Tour, registrate nel dicembre 2025 allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico, in un vero e proprio film-concerto intitolato Dua Lipa (Live From Mexico).
Parallelamente all’uscita del video, dalla mezzanotte lo stesso materiale sarà distribuito anche sulle piattaforme di streaming in formato disco dal vivo.
Nel progetto audiovisivo e nell’album dal vivo, Dua Lipa propone una selezione dei pezzi più rappresentativi della sua carriera, includendo successi come Don’t Start Now, Levitating, Houdini, Illusion, One Kiss ed Electricity. Tra i momenti più particolari dello show trova spazio anche una reinterpretazione di Oye Mi Amor dei Maná, portata sul palco insieme a Fher Olvera nel corso di una delle esibizioni tenute allo stadio.
Potete guardare il film-concerto Dua Lipa (Live From Mexico) nel video che trovate in fondo a questo articolo.
Il racconto del tour nel trailer ufficiale
Nel trailer che accompagna l’uscita del progetto, Dua Lipa descrive il tour come un momento centrale del proprio percorso artistico. “Questo tour è stata l’esperienza più bella e appagante della mia carriera finora”, afferma la popstar. “Avete costruito qualcosa di più grande di un semplice spettacolo. Avete creato una famiglia e lo sento ogni singola sera”.
Il film-concerto raccoglie quindi le performance delle tre serate messicane del tour e viene presentato come una testimonianza completa dell’esperienza dal vivo costruita dall’artista insieme al pubblico durante la tournée.
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L’uscita del disco live sulle piattaforme
Accanto alla pubblicazione del film su YouTube, è prevista anche la distribuzione audio del concerto. Dalla mezzanotte di oggi, infatti, Dua Lipa (Live From Mexico) è disponibile sulle principali piattaforme di streaming con una tracklist che ripercorre alcuni dei brani più noti della cantante.
La scaletta comprende:
End Of An Era
Break My Heart
One Kiss
Whatcha Doing
Levitating
These Walls
Oye Mi Amor con Fher de Maná
Maria
Physical
Electricity
Hallucinate
Illusion
Falling Forever
Happy For You
Love Again
Anything For Love
Be The One
New Rules / Dance The Night Interlude
Don’t Start Now
Houdini
Il progetto rappresenta così una nuova pubblicazione legata al Radical Optimism Tour, portando online le registrazioni dei concerti tenuti da Dua Lipa nella capitale messicana alla fine del 2025.
Di seguito potete guardare il film-concerto Dua Lipa (Live From Mexico).
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Cantante e compositrice di etnia kosovaro-albanese, è nata a Londra il 22 agosto 1995. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata diversi riconoscimenti musicali, tra i più importanti dei quali figurano tre Grammy, sei Brit Award, due American music Award e due MTV Europe Music Award