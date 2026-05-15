Dua Lipa ha annunciato il nuovo progetto Dua Lipa (Live From Mexico), un live album e un film concerto registrati durante tre spettacoli del Radical Optimism Tour allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico nel dicembre 2025. Durante gli show, la cantante aveva anche duettato con Fher Olvera dei Manà sulle note del brano Oye Mi Amor, che la band aveva pubblicato nel 1992. “Questo tour è stata l’esperienza più bella e appagante della mia carriera finora”, dice al pubblico la popstar nel trailer. “Avete costruito qualcosa di più grande di un semplice spettacolo. Avete creato una famiglia e lo sento ogni singola sera”. Il film uscirà in anteprima il 21 maggio alle ore 19 italiane sul canale YouTube di Dua Lipa , mentre il live album sarà disponibile il 22 maggio sulle piattaforme di streaming . Le copie fisiche del disco, invece, sono già disponibili per il pre-ordine in vista della spedizione il 5 giugno .

DUA LIPA, UNA VITA DI SUCCESSI IN MUSICA

Nata il 22 agosto 1995 a Londra da genitori di etnia albanese emigrati nel 1992 da Priština, e cresciuta in seguito anche nella città di origine, all’età di 14 anni Dua Lipa ha iniziato a pubblicare su YouTube cover di brani dei suoi artisti preferiti. Nel 2015 ha pubblicato il primo singolo, Be the One, mentre nel 2016 ha pubblicato i brani Last Dance e Hotter Than Hell e ha collaborato con Sean Paul nella canzone No Lie. Nel 2017 ha pubblicato l’album di debutto, Dua Lipa, e ha ricevuto il premio MTV Europa come Miglior rivelazione. Nel 2018 ha invece collaborato con Calvin Harris nel singolo One Kiss e ha ricevuto il premio di MTV Europa come Migliore artista pop dell’anno. Nel 2019, in occasione della 61ª edizione dei Grammy Awards, si è invece aggiudicata i premi come Miglior artista esordiente e per la Migliore registrazione dance per il singolo Electricity. Sempre nello stesso anno ha pubblicato il brano Don’t Start Now, che ha anticipato il secondo album, Future Nostalgia, che include anche la canzone Physical. Nel 2020 è stata poi ospite della penultima serata della 70ª edizione del Festival di Sanremo e ha pubblicato altri due singoli, Break My Heart e Hallucinate. Ancora, nel 2021 ha vinto il Grammy Award per il Miglior album per Future Nostalgia e ha pubblicato il singolo Cold Heart con Elton John. Nel 2023 ha pubblicato i singoli Dance the Night, anche colonna sonora del film Barbie di Greta Gerwig (dove ha peraltro interpretato il personaggio di Barbie Sirena), e Houdini. Nel 2024 ha pubblicato l’album Radical Optimism, che contiene il brano Illusion e che ha anticipato un tour di 92 date in cinque continenti con oltre 1,75 milioni di biglietti venduti. Nel 2026 arriveranno invece il live album e il film concerto Dua Lipa (Live From Mexico). Nella vita privata, la cantante è legata dal 2024 all’attore Callum Turner, con il quale dovrebbe convolare a nozze, probabilmente a Palermo, nel 2026.