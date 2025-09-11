Dua Lipa canta "I Don't Want to Miss a Thing" degli Aerosmith a Boston

La cantante e compositrice britannica emoziona la capitale del Massachusetts con un omaggio alla band di Steve Tyler. Una serata speciale al TD Garden che ha segnato una tappa memorabile del tour Radical Optimism dell’artista. Le icone del rock a cui la star ha fatto il tributo sono nate proprio a Boston, e per questo l’entusiasmo degli spettatori è stato ulteriormente amplificato

La cantante e compositrice britannica ha emozionato la capitale del Massachusetts con un omaggio alla band di Steve Tyler. Una serata speciale al TD Garden che ha segnato una tappa memorabile del tour Radical Optimism dell’artista. Le icone del rock a cui la star ha fatto il tributo sono nate proprio a Boston, e per questo l’entusiasmo degli spettatori è stato ulteriormente amplificato.

Con emozione, ha aggiunto: “Ovviamente è di un gruppo formatosi a Boston, ma ho la sensazione che ogni ragazzino che era armato di LimeWire da giovane, questa sia stata la prima cosa che hanno scaricato. È stata la prima grande ballata potente che canti a squarciagola quando ne hai la possibilità. Ha anche un film da avviare che ti fa assolutamente piangere. Questa è I Don't Want To Miss A Thing degli Aerosmith”.

Otto brani dopo l’inizio del concerto, la cantante ha introdotto la celebre ballata degli Aerosmith spiegando la logica che guida questa parte del tour: “In questa parte dello spettacolo, ogni singola sera ho eseguito una canzone diversa di un artista locale della città in cui mi trovo. Sono molto emozionato ma sono un po' nervoso per la prossima canzone”, ha detto Dua Lipa.

In più occasioni, la cantante ha condiviso il palco con ospiti illustri: da Jamiroquai a Londra per Virtual Insanity a Charli XCX con 360. In Nuova Zelanda ha cantato con Neil Finn dei Crowded House, mentre a Sydney si è esibita insieme a Kevin Parker dei Tame Impala. A Chicago, invece, ha dato vita a un momento memorabile accanto a Chaka Khan con Ain’t Nobody.

Tra vita privata e impegno pubblico

Oltre alla musica, Dua Lipa è tornata al centro delle cronache per ragioni personali e civili. Nel mese di giugno ha confermato ufficialmente il fidanzamento con l’attore Callum Turner, ponendo fine alle voci che circolavano da tempo. In un’intervista a British Vogue ha raccontato: “Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme, di vedere una vita e, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale”.

Ad agosto ha inoltre ricevuto la cittadinanza kosovara, con parole di elogio da parte del presidente del Paese, che l’ha definita “una delle figure culturali più iconiche della storia del nostro Paese”. Non sono mancati i suoi interventi pubblici: la cantante ha aderito a un appello contro il coinvolgimento del Regno Unito nella crisi di Gaza, rivolgendosi direttamente al premier Keir Starmer con queste parole: "Primo Ministro, hai costruito la tua carriera come avvocato per i diritti umani, difendendo gli impotenti e sfidando l'ingiustizia. Negli anni a venire, quando ti chiederanno se hai fatto abbastanza, cosa dirai?".

Di seguito potete guardare il video in cui Dua Lipa canta la cover di I Don't Want to Miss a Thing.