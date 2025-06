Dua Lipa conferma il fidanzamento con Callum Turner

La popstar ha inoltre dichiarato che, nonostante abbia visto molte persone fidanzarsi, non ne ha mai veramente compreso il peso. "Questa decisione di invecchiare insieme , di condividere la vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale", ha osservato.

La proposta di fidanzamento

Sebbene Dua Lipa non abbia confermato quando ha ricevuto la proposta, il Sun ha riportato per primo la notizia del suo fidanzamento il 26 dicembre, citando una fonte vicina alla coppia: "Dua e Callum sono così innamorati e sanno che sarà così per sempre. Sono fidanzati e non potrebbero essere più felici. Dua ha avuto uno degli anni migliori della sua carriera professionale e questa è la ciliegina sulla torta", avrebbe detto all'epoca una fonte anonima. Sempre secondo la stessa fonte del Sun, l'attore e modello britannico sarebbe un supporto fondamentale per la popstar: "Sono una coppia meravigliosa. La loro famiglia e i loro amici sono felicissimi".

Chi è Callum Turner

Attore e modello britannico classse 1990, Callum Robilliard Turner è cresciuto in un complesso popolare di Chelsea con la madre, e ha lasciato la scuola a 16 anni per inseguire il sogno del calcio semi‑professionistico (che presto ha abbandonato per intraprendere la carriera nel mondo della moda). Ha debuttato come attore nel cortometraggio Think of England (2010), seguito da una serie di ruoli in Zero (2011), Human Beings (2012) e in serie TV come Leaving e The Town. Nel 2014 è stato scelto come protagonista della pellicola Queen and Country e della miniserie Glue. A livello internazionale si è fatto notare interpretando Theseus Scamander nella saga Animali fantastici. Nel 2019 ha ottenuto una nomination al BAFTA come miglior attore protagonista per il ruolo di Shaun Emery in The Capture. Negli ultimi anni ha recitato nel film biografico Erano ragazzi in barca diretto da George Clooney, e nella miniserie bellica Masters of the Air.