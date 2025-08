Dua Lipa ha ricevuto cittadinanza del Kosovo dalla Presidente Osmani

“Sento che le mie due metà ora sono una sola”. Dua Lipa, visibilmente emozionata, ha ricevuto la cittadinanza del Kosovo in una cerimonia ufficiale guidata dalla Presidente Vjosa Osmani. La popstar, nata a Londra da genitori kosovaro-albanesi, aveva vissuto nella capitale Pristina da bambina, all’indomani della dichiarazione di indipendenza dello Stato nel 2008. Oggi il riconoscimento ha quindi sugellato il legame tra lei e il Paese di origine della sua famiglia. “Dua e il Kosovo sono sempre stati inseparabili”, ha scritto sui social la Presidente Osmani. “Dai palchi più importanti del mondo ai cuori di milioni di persone, ha portato la nostra storia con forza, orgoglio e grazia. Ha superato i limiti, ha fatto la storia e ha ricordato al mondo che la grandezza inizia con la consapevolezza di chi sei e da dove vieni. La nostra gratitudine è infinita per tutto quello che Dua ha fatto e continua a fare per il Kosovo”. In un altro post ha aggiunto: “La gemma del Kosovo – bentornata a casa”. Come riporta la BBC, durante la cerimonia a Pristina un coro di bambini ha anche intonato una versione speciale del brano Levitating, uno dei successi più celebri della cantante. “Dua è una delle figure culturali più iconiche nella storia del nostro Paese. È stato un onore conferirle la cittadinanza”, ha detto la Presidente Osmani. In una nota, Dua Lipa ha invece dichiarato che “ogni volta che torno in Kosovo, mi sento sempre come se fossi a casa”. Per lei, “ricevere la cittadinanza dalla Presidente Osmani è un grande onore e mi fa sentire come se le mie due anime fossero ora una sola. Completa la dualità che ho sempre avuto dentro. Amo questo Paese e questo significa tantissimo per me e per la mia famiglia”. Alla cerimonia era presente anche l’ambasciatore britannico in Kosovo, Jonathan Hargreaves, che ha pubblicato su X una foto insieme alla popstar. “Il Regno Unito e il Kosovo sono orgogliosi di chiamarla una di noi”, ha scritto nel post. “Condividere questa serata con voi, nella città che mi ha formata, circondata da tanta energia, gioia e orgoglio...è difficile spiegare cosa significhi”, ha infine commentato sui social Dua Lipa.