Paris Couture Week 2025, i vip alle sfilate d'Alta Moda a Parigi. FOTO

A Parigi la settimana dell'Alta Moda è iniziata sotto la pioggia, poco male per le ospiti vip della capitale francese che nei prossimi giorni, dal 7 al 10 luglio, salteranno da una sfilata all'altra per visionare in anteprima le collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26. Elizabeth Olsen e Pauline Chalamet hanno scelto look estivi, raffinati e monocromatici per la sfilata di Patou, evento fuori calendario che si è svolto prima dell'inizio ufficiale della Haute Couture Week

