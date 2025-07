Dopo le speculazioni delle ultime settimane, i rappresentanti delle due star hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che conferma la separazione dei due diretti interessati e la loro decisione di continuare a crescere insieme la figlia nata nel 2020, Daisy

È finita tra Katy Perry e Orlando Bloom, lo confermano loro stessi alla stampa statunitense che da settimane ha rilanciato le voci di una rottura tra la popstar e l'attore a nove anni dall'inizio della loro storia d'amore.

La notizia, diffusa prima da TMZ, poi confermata da People Magazine, è stata ora ufficializzata dai due diretti interessati che hanno rilasciato a Page Six una dichiarazione, espressa per mezzo dei loro rappresentanti, dove spiegano pubblicamente come stanno le cose tra loro.

I due ex fidanzati continueranno a essere visti in giro insieme. Per loro, adesso, la priorità diventerà la crescita della figlia Daisy, che ad agosto compirà cinque anni.

"Stabilità, amore e rispetto reciproco" per la piccola Daisy La stampa americana aveva già parlato di rottura ufficiale tra Katy Perry e Orlando Bloom oltre una settimana fa ma adesso, con le parole dei due ex scritte nero su bianco, tutto diventa ancora più netto.

La cantante e la star del grande schermo, protagonisti negli anni di una storia piena di alti e bassi, questa volta si sono detti addio senza ripensamenti.

La dichiarazione conferma, tuttavia, la volontà da parte dei due genitori della piccola Daisy di continuare a frequentarsi per il bene della bambina nata quasi cinque anni fa.

"Orlando e Katy hanno modificato i termini della loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialtà". La dichiarazione prosegue confermando che i due "Continueranno a essere visti come una famiglia, poiché la loro priorità comune è - e sarà sempre - crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco".