Il The Sun ha invece riportato un’indiscrezione secondo cui Orlando Bloom non avrebbe visto di buon occhio il viaggio nello spazio di Katy Perry a bordo della navicella New Shepard della Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos. Infine, Vulture ha riportato che la possibile assenza della cantante al matrimonio di Bezos potrebbe aver avuto importanti ripercussioni sull’equilibrio già precario della coppia.

Katy Perry è attualmente impegnata con la sua tournée mondiale a supporto dell’ultimo album 143 uscito nel settembre dello scorso anno. Il 2 novembre la voce di I Kissed a Girl si esibirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna per l’unica data italiana del tour. Nel corso degli anni la cantante si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena pop, tra i suoi brani più celebri troviamo Teenage Dream, Fireowrk, The One That Got Away, Part of Me, Roar e Unconditionally. Ricordiamo anche alcune collaborazioni celebri: California Gurls con Snoop Dogg e When I’m Gone con Alesso.

Orlando Bloom (FOTO) deve la sua affermazione al ruolo di Legolas nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Tra le sue interpretazioni più note, citiamo Will Turner nella saga dei Pirati dei Caraibi, Paride in Troy e Baliano di Ibelin nel film Le crociate - Kingdom of Heaven con la regia di Ridley Scott.