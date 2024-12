2/13 ©IPA/Fotogramma

MARTIN SCORSESE - Nel 2004, quando esce The Aviator, il regista Martin Scorsese ha già all’attivo numerosi film di successo come Taxi Driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e Gangs of New York e sei nomination agli Oscar: quattro come Miglior regista e due per la Miglior sceneggiatura non originale. Vincerà poi la statuetta come Miglior regista nel 2007 con The Departed - il bene e il male e dirigerà tanti altri capolavori come The Wolf of Wall Street, The Irishman, Maestro e Killers of the Flower Moon

