I 50 anni di Leonardo DiCaprio, le frasi iconiche dei suoi personaggi

AMSTERDAM VALLON (GANS OF NEW YORK, 2002) - Dopo i ruoli in La Maschera di ferro e The Beach, DiCaprio recita per la prima volta diretto da Martin Scorsese, dando il via a un sodalizio artistico. L’attore interpreta Amsterdam Vallon, tornato nel 1862 nel suo quartiere natìo nella Grande Mela per vendicare la morte del padre, capo di una banda criminale di cattolici irlandesi ucciso anni prima dal rivale “Bill il Macellaio” (Daniel Day-Lewis).



Amsterdam Vallon: “Quando uccidi un Re, non lo pugnali in un vicolo. Lo uccidi dove tutta la corte può vederlo morire”

