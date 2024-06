Kate Winslet sul bacio a Leonardo DiCaprio in Titanic: "Un incubo"

L’attrice britannica, Premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader (2008), ha spiegato perché baciare il suo coprotagonista sul set del kolossal diretto da James Cameron sarebbe stato un “pasticcio”. Ha detto: “Non è tutto come sembra”

Kate Winslet si apre su ciò che tantissimi fan le invidiano, ossia l’iconico bacio passionale che l'attrice ha dato a Leonardo DiCaprio in Titanic. Ma decide di spiazzare tutti dicendo che è stato un “incubo”, parole sue.

La star britannica, Premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader (2008), ha spiegato perché baciare il suo coprotagonista sul set del kolossal diretto da James Cameron sarebbe stato un “pasticcio”. Ha detto: “Non è tutto come sembra”, riferendosi al fatto che chi ama DiCaprio non può che provare un’immensa invidia.

"Finivo per sembrare come se avessi succhiato una barretta di cioccolato al caramello dopo ogni ripresa perché il suo trucco si trasferiva su di me," ha ricordato Winslet.

La star stava allora vivendo il sogno di molte fan di Leonardo DiCaprio, dato che è stata scritturata da Cameron per interpretare l’interesse amoroso del suo personaggio in Titanic, ma dietro le quinte la storia era diversa.

"Dio mio, è proprio un seduttore, non è vero?”, ha detto l'attrice di Regime, 48 anni, in un video per Vanity Fair, mentre guardava la famosa scena del film "Sto volando!”, una sequenza diventata leggendaria, un momento che si svolge poco prima che il suo personaggio, Rose, e il Jack di DiCaprio si bacino per la prima volta.

"Non c'è da meravigliarsi se tutte le giovani ragazze del mondo volevano essere baciate da Leonardo DiCaprio”, ha continuato Winslet riguardo al suo co-protagonista e amico di lunga data, anche se ha ammesso subito dopo a proposito del bacio: “Non è tutto come sembra”.

