Titanic, dietro le quinte del film di James Cameron al cinema da oggi

È uscito un video che mostra il dietro le quinte di Titanic, il capolavoro di James Cameron uscito nel 1997 e ora pronto a tornare sul grande schermo. Proprio in occasione del ritorno in sala, è stata pubblicata in rete in queste ore una featurette che mostra il behind the scene della pellicola.

Titanic torna al cinema a partire da oggi, 9 febbraio. È una versione rimasterizzata che porta nelle sale il film in 3D, in concomitanza con il periodo di San Valentino. Perché diciamocelo: una storia d'amore più intensa, commovente e romantica di quella di Jack e Rose non esiste. Che Romeo e Giulietta se ne facciano una ragione.



Il video con il dietro le quinte del film (che trovate in fondo a questo articolo) mostra il regista James Cameron, il produttore Jon Landau e la protagonista Kate Winslet durante interviste in cui raccontano come è iniziato tutto quanto.

Analizzano pure come la visione cinematografica di questa pellicola restituisca un'emozione molto più potente rispetto a quella televisiva.

Ricordiamo che Titanic è stato pluripremiato agli Academy Award. Ha vinto un record di 11 Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale di tutti i tempi, mentre oggi è il terzo film di maggior incasso in tutto il mondo.



Potete guardare il video con il dietro le quinte di Titanic in fondo a questo articolo. Invece trovate il trailer della riedizione speciale del video in alto, in testa a questo articolo.