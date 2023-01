Titanic, trailer e poster della riedizione 4K 3D in sala il 9 febbraio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Quest’anno non ci sarà da scervellarsi per scegliere quale film andare a guardare al cinema la sera di San Valentino.

Perché i 20th Century Studios hanno risolto il problema, presentando una riedizione 4K 3D a dir poco epica: quella di Titanic, il kolossal di James Cameron che tornerà nelle sale dal 9 febbraio, in occasione del 25° anniversario.



Paramount Pictures e 20th Century Studios presentano una produzione Lightstorm Entertainment. La riedizione del film è stata prodotta dallo stesso Cameron assieme a Jon Landau, mentre Rae Sanchini è la produttrice esecutiva.



In queste ore sono apparsi in rete il trailer italiano e il poster. Potete guardare il trailer ufficiale della riedizione 4K 3D di Titanic nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Invece il poster lo trovate in fondo all’articolo.