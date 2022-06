Titanic, versione restaurata del film in 3D e 4K al cinema nel 2023

Secondo quanto riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline, il celebre film di James Cameron con protagonisti Kate Winslet e Leonardo DiCaprio uscirà nelle sale in una versione rimasterizzata, in tempo per San Valentino 2023. L’operazione intende celebrare il 25° anniversario della pellicola cult, che spegne questo numero di candeline proprio l'anno prossimo

Il film “Titanic” compirà nel 2023 un quarto di secolo e per l’anniversario dei 25 anni un'operazione intende celebrarlo riportando in sala una versione rimasterizzata e restaurata, in 3D e 4K.



Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline, che titola proprio con un inequivocabile “Titanic: la versione rimasterizzata uscirà nelle sale in tempo per San Valentino 2023”.



La pellicola tra le più celebri della filmografia di James Cameron è il pluripremiato lungometraggio da Oscar, nonché fenomeno senza precedenti al botteghino.

Secondo Deadline, è stato programmato per una nuova uscita nelle sale giusto in tempo per San Valentino del prossimo anno.

Una versione rimasterizzata sarà disponibile nei cinema in 3D, 4K e HDR, con un’uscita a livello internazionale a partire dal 10 febbraio 2023, come è stato confermato a Deadline. La Paramount ha i diritti nazionali statunitensi, mentre è Disney che distribuirà nel resto del mondo.



Jon Landau, partner di lunga data di Cameron Cameron e della casa di produzione cinematografica COO di Lightstorm Entertainment, ha fatto un viaggio in aereo di 36 ore dalla Nuova Zelanda per presenziare al CineEurope della Disney a Barcellona mercoledì scorso, il 22 giugno. In quell'occasione ha annunciato che entro il 14 febbraio del prossimo anno tornerà sui grandi schermi "Titanic".

Uno sguardo 3D alla versione rimasterizzata ha anticipato la notizia della riedizione del film, mostrandone un succulento assaggio agli astanti, che hanno potuto vedere in anteprima un piccolo estratto in 3D della versione restaurata. Una versione 3D era già uscita nel 2012 ma nulla a che vedere (pare) con la spettacolarità di questa nuova veste di “Titanic”.