Depardieu a processo a Roma per aggressione contro paparazzo Barillari

L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato in Italia con l’accusa di aver aggredito il paparazzo Rino Barillari, 80 anni, il 21 maggio 2024 all’Harry’s Bar di Via Veneto, a Roma. Depardieu, 76 anni, che si trovava nella capitale insieme alla compagna, Magda Vavrusova, e ad altre quattro persone, avrebbe infatti tirato tre pugni in faccia a Barillari, che avrebbe tentato di fotografarlo, provocandogli così una ferita al sopracciglio. Si tratta dell’ennesima vicenda giudiziaria per l’attore, che il 13 maggio è stato condannato in Francia per aggressione sessuale nei confronti di due donne, la decoratrice Amélie K., 54 anni, e l’assistente Sarah, 34 anni. I fatti sono avvenuti nel 2021 sul set del film Les Volets Verts di Jean Becker. Il nuovo processo inizierà invece a Roma il 17 giugno.