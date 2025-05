Settimo Cielo, in sviluppo il reboot della serie tv

Un reboot di Settimo Cielo è attualmente in fase di sviluppo presso CBS Studios, secondo quanto appreso da Variety. Il produttore esecutivo, e showrunner, sarà Anthony Sparks. Jessica Biel, che ha recitato nella serie originale, sarà co-produttrice esecutiva con la sua Iron Ocean, insieme a Michelle Purple.

Cosa sappiamo sul reboot di Settimo Cielo

Secondo i rumors, il nuovo show si concentrerà su una famiglia eterogenea. Nessuno dei membri del cast originale apparirà. Tuttavia, dato che il progetto è ora nelle primissime fasi, gli accordi sono in fase di definizione (non è neppure stato specificato se uscirà in streaming o su un network televisivo).

Anthony Sparks è stato in precedenza showrunner della serie tv Queen Sugar, acclamata dalla critica. Inoltre, ha lavorato come produttore esecutivo di Bel-Air per Peacock e della serie biografica su Mike Tyson Mike per Hulu. Tra gli altri suoi lavori televisivi come sceneggiatore figurano The Blacklist e The District.

Jessica Biel ha recentemente recitato nella miniserie Candy su Hulu. Il 29 maggio, uscirà inoltre su Prime Video Sorelle sbagliate.