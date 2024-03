La porta che ha salvato la Rose di Kate Winslet dal naufragio del transatlantico e che ha condannato il Jack di Leonardo DiCaprio alle gelide acque dell’oceano nel film Titanic è stata venduta all’asta nell’evento Treasures from Planet Hollywood di Heritage Auction per l’incredibile cifra di 718.750 dollari . Come precisato dalla casa d’aste, il lotto era “basato sul più famoso completo prezzo di detriti recuperato dalla tragedia del 1912” all’ingresso del lounge della prima classe, che è stato ricreato dal regista James Cameron nella pellicola del 1997. Anche altri cimeli cinematografici hanno attirato l’attenzione dei collezionisti, che hanno acquistato il timone della nave, il lampadario a soffitto, gli arredi, la scatola con l’ascia antincendio d’emergenza, il registro della velocità della sala macchine, il costume di Leonardo DiCaprio e il vestito di chiffon di Kate Winslet, venduto per 125.000 dollari. La cifra più alta, però, è stata offerta proprio per la porta che ha deciso il destino dei due protagonisti. L’oggetto ha superato il successo delle reliquie di Indiana Jones e il tempio maledetto , cioè la frusta di Harrison Ford e tre pietre Sankara rispettivamente vendute per 525.000 e 100.000 dollari, l’ascia di Jack Nicholson dal film Shining e l’abito nero indossato da Tobey McGuire in Spider-Man 3, entrambi venduti per 125.000 dollari, e la palla da bowling di Bill Murray in Kingpin, che ha guadagnato 350.000 dollari.

GLI STUDI SCIENTIFICI

Nel documentario Titanic: 25 Years Later With James Cameron, uscito nel 2023, il regista aveva condiviso uno studio scientifico condotto da esperti di ipotermia che aveva smentito le teorie secondo le quali Jack e Rose sarebbero stati entrambi in grado di sopravvivere sostenuti dal pezzo di legno. Dopo aver ricreato la scena con l'aiuto di due attori immersi in acque gelide, Cameron aveva concluso che il peso di entrambi i corpi avrebbe spinto la tavola di legno sotto il livello dell'acqua, che avrebbe quindi congelato i due innamorati. Se invece i due protagonisti avessero mantenuto la parte superiore dei corpi fuori dall'acqua e Rose avesse ceduto il proprio giubbotto di salvataggio all'amato, "Jack avrebbe potuto farcela finché la scialuppa di salvataggio non fosse arrivata. Si sarebbe potuto salvare, ma ci sono molte variabili. Penso che il suo processo di pensiero sia stato: "Non farò nulla che possa metterla in pericolo", e questo è al 100% nel suo personaggio". Già nel 2022, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, Kate Winslet aveva espresso la propria opinione sull'ipotetico destino alternativo dei loro protagonisti: "Devo essere onesta: in realtà non credo che saremmo sopravvissuti se fossimo saliti entrambi su quella porta. Penso che ci saremmo stati, ma si sarebbe ribaltata e non sarebbe stata un'idea sostenibile. Sì, lui avrebbe potuto stare su quella porta, ma non sarebbe rimasto a galla. Non sarebbe successo".