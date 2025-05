Annalisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Maschio

Annalisa ha parlato del nuovo brano: "Sono emozionata per questa nuova partenza e orgogliosa di questa canzone, arrivata in un pomeriggio gelido come una fiammata”

annalisa, è uscito il video di maschio

Maschio ha segnato l’atteso ritorno di una delle voci più amate in Italia e all’estero. Annalisa ha lanciato il nuovo brano raccontando in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Maschio è finalmente uscita dalle mura della mia casa, dello studio, dalle sole orecchie di amici e collaboratori, e sarà nell’aria. Sono emozionata per questa nuova partenza e orgogliosa di questa canzone, arrivata in un pomeriggio gelido come una fiammata”.