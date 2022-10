Gangs of New York diventerà una serie diretta da Martin Scorsese

Un grande film pronto a diventare una grande serie tv. Il tutto sotto gli ordini dello stesso grande regista che lo portò al cinema. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, Miramax Television avrebbe già dato il via libera a un progetto per una serie tv di Gangs of New York, adattamento del libro pubblicato nel 1927 da Herber Asbury. A dirigere i primi due episodi e fare da produttore esecutivo per tutta la serie sarà Martin Scorsese, che nel 2002 realizzò il film omonimo con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz.

Un progetto di cui si parla da tempo

Non è la prima volta che si parla di una serie tv tratta da The Gangs of New York. Nel 2013 la stessa Miramax, detentrice dei diritti, aveva annunciato la realizzazione di una serie che avrebbe dovuto raccontare le lotte tra le bande criminali organizzate di altre città. Oltre New York, sarebbero state raccontate anche Chicago e New Orleans. “Questa epoca della storia americana è ricca di personaggi e storie che non potevamo esplorare in un film di due ore – aveva commentato Scorsese, già all’epoca legato al progetto – Una serie tv ci concede il tempo e la libertà creativa per portare in vita questo mondo coloratissimo e tutte le implicazione che ha avuto e ancora ha sulla nostra società”.