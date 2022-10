Martin Scorsese contro l'ossessione di Hollywood per il botteghino

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Il cinema è svalutato, umiliato, sminuito da tutte le parti, non necessariamente dal lato degli affari, ma sicuramente da quello dell’arte”. Le taglienti parole pronunciate in occasione del New York Film Festival da Martin Scorsese hanno denunciato l’ossessione dell’industria cinematografica di Hollywood per i numeri del botteghino, una tendenza che secondo il regista statunitense ha spesso danneggiato la qualità della settima arte. Come riportato da IndieWire, Scorsese ha infatti sottolineato che “A partire dagli anni Ottanta, si è sviluppata un’attenzione per i numeri. È piuttosto ripugnante. Il costo di un film è una cosa. Si capisce che un film costi una certa cifra, che loro si aspettino di riavere di nuovo indietro almeno quell’importo, e anche di più. L’enfasi ora è sui numeri, sul costo, sul weekend di apertura, su quanto ha guadagnato negli Stati Uniti, quanto ha guadagnato in Inghilterra, quanto ha guadagnato in Asia, quanto ha guadagnato nel mondo intero, quanti spettatori ha raggiunto. Come regista, e come persona che non riesce a immaginare la vita senza il cinema, ho sempre ritenuto tutto questo davvero offensivo”. Scorsese, che in occasione della kermesse cinematografica ha presentato il documentario Personality Crisis: One Night Only su David Johansen, ex-frontman del gruppo glam punk degli anni Settanta The New York Dolls, ha poi lodato lo spirito del New York Film Festival: “Non ci sono premi qui. Non sei costretto a competere. Qui devi semplicemente amare il cinema”.