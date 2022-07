Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese torneranno insieme per The Wager

Attore e regista lavoreranno fianco a fianco sul set per l'adattamento di un nuovo libro di David Grann, già autore di Killers of the Flower Moon, il cui approdo al cinema è stato spostato per il 2023. Per DiCaprio e Scorsese sarà il settimo film insieme Condividi

Ancora insieme. Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio sono pronti a collaborare ancora una volta sul set di un film a Hollywood per un nuovo progetto che seguirà l'attesissimo Killers of the Flower Moon, la cui uscita è stata recentemente rinviata al 2023. Il progetto in questione ha come titolo The Wager, è una produzione Apple Original Films e sarà l'adattamento di un altro libro di David Grann (autore anche di Killers of the Flower Moon), intitolato The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

THE WAGER, LA TRAMA leggi anche Martin Scorsese, viaggio tra i capolavori del regista nato 79 anni fa Il libro, la cui uscita è annunciata per il 18 aprile del 2023, racconta la vera storia di una nave della marina britannica chiamata Wager del 1742 che si è schiantata e si è arenata sulla costa del Brasile, abbandonando 30 sopravvissuti per mesi prima che riuscissero a tornare a riva e al sicuro. Ma la storia prende una svolta quando pochi mesi dopo, un gruppo diverso di soli tre sopravvissuti arriva in Cile e racconta una storia diversa, dicendo che gli uomini non erano sopravvissuti eroi ma ammutinati, e che l'equipaggio è caduto nell'anarchia mentre era bloccato sulla isola.

GIÀ CINQUE FILM INSIEME, IN ARRIVO IL SESTO E IL SETTIMO approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema cinema Killers of the Flower Moon è il film che segna il ritorno a una collaborazione decisamente proficua tra DiCaprio e Scorsese. I due non lavoravano insieme dal 2013, quando uscì The Wolf of Wall Street. Il loro primo film insieme è stato Gangs of New York, nel 2002, poi sono arrivati The Aviator, The Departed – Il bene e il male, Shutter Island e il già citato The Wolf of Wall Street. Killers of the Flower Moon, che uscirà nel 2023, e l’appena annunciato The Wager rappresenteranno dunque la sesta e settima collaborazione tra il regista e l’attore.