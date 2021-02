5/15 WebPhoto

All'epoca del film, Robert De Niro non era ancora un volto noto del cinema e, per questo motivo, ha potuto lavorare in incognito nei fine settimana come tassista a Manhattan. Inoltre, quando iniziarono le riprese, l'attore era impegnato anche in Italia sul set di "Novecento" di Bernardo Bertolucci e, per alcune settimane, si dovette spostare in continuazione tra l'Italia e gli Usa