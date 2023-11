Leonardo DiCaprio: "Sharon Stone mi pagò il compenso per un film"

Leonardo DiCaprio ha confermato di aver ricevuto un grande favore da Sharon Stone agli inizi della carriera. Nel 2021 l’attrice aveva raccontato nell’autobiografia Il bello di vivere due volte di aver pagato di tasca propria il cachet della futura star per il film western Pronti a morire del 1995, perché la casa di produzione non voleva assumere l’allora emergente attore. “L’ho ringraziata molte volte” ha dichiarato DiCaprio in un’intervista rilasciata a E! News. “Non so se le ho mandato un vero e proprio ringraziamento fisico, ma non potrò mai ringraziarla abbastanza. È fantastica. Lo ha fatto con me e con Russell Crowe all’epoca”.

SHARON STONE È STATA IRREMOVIBILE

DiCaprio ha raccontato che Stone aveva visionato non solo la sua interpretazione nel film Buon Compleanno Mr. Grape del 1993, per la quale aveva ricevuto la prima candidatura in assoluto agli Oscar, ma anche l’interpretazione di Crowe nel film Skinheads del 1992 sul razzismo in Australia. “Ha detto, “questi sono i due attori con i quali voglio lavorare”. È incredibile. È una grande sostenitrice del cinema e del dare opportunità agli altri attori, quindi le sono molto grato”. Stone, protagonista e produttrice di Pronti a morire, ha scommesso tutto sul giovane attore: “Questo ragazzo di nome Leonardo DiCaprio è stato l’unico a superare il provino, secondo me: è stato l’unico che si è presentato e ha pianto, implorando suo padre di amarlo mentre moriva nella scena” ha scritto l’attrice nell’autobiografia, come riporta Insider. “La casa di produzione ha detto che se lo volevo tanto, potevo pagarlo con il mio stipendio. Così ho fatto”. Grazie alla lungimiranza di Stone, quindi, DiCaprio ha coltivato una brillante carriera tra il naufragio di Titanic al fianco di Kate Winslet, le candidature agli Oscar come Miglior attore per The Aviator, Blood Diamond – Diamanti di sangue, The Wolf of Wall Street e C’era una volta Hollywood, e la vittoria del premio nella stessa categoria per Revenant – Redivivo. Attualmente l’attore è nelle sale con il film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, dove recita al fianco di Robert De Niro.