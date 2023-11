Leonardo DiCaprio alla sua festa di compleanno con Vittoria Ceretti

Le feste spumeggianti di Jay Gatsby descritte alla perfezione anche da Baz Luhrman nel rutilante kolossal Il grande Gatsby del 2013, in cui Leonardo DiCaprio interpreta il protagonista, possono servire solo in parte a nutrire la fantasia per provare a immaginare l'atmosfera del party di compleanno dell'attore premio Oscar che si è svolto nel fine settimana a Hollywood. La differenza principale tra quelle feste cinematografiche e quella vera, che si è svolta alla presenza di tanti divi del cinema, sta tutta nello stato d'animo del festeggiato che, a dispetto dell'antieroe di Fitzgerald, era di molto di buonumore - secondo People - e particolarmente predisposto a prestare attenzione alla sua ultima partner . Secondo la testata, DiCaprio avrebbe trovato in Vittoria Ceretti molte delle caratteristiche che cerca in una donna, per questo la sua relazione andrebbe a gonfie vele. Dal resoconto si apprende che l'attore non ha smesso di baciare per un attimo la modella con cui le cose andrebbero sempre meglio. Insomma, la festa di compleanno confermerebbe che tra i due c'è ben più di un semplice flirt.

DiCaprio e Ceretti: la scintilla a Cannes

Sebbene facciano di tutto per non mettersi in evidenza quando si danno appuntamento, è difficile non considerare Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti una coppia.

L'attore e la modella sono stati paparazzati diverse volte in compagnia l'uno dell'altra da quando hanno iniziato a frequentarsi e, anche quando hanno avuto la scaltrezza di uscire separatamente da qualche locale, in molti erano pronti a giurare che i due avevano passato la serata insieme.

È successo lo scorso settembre, in Italia, quando hanno preso parte, tutti e due, a un party organizzato da Versace durante la Milano Fashion Week, ma gli appassionati di gossip possono contare diverse occasioni nelle quali i due non si sono fatti scrupolo di mostrarsi insieme in atteggiamento più che complice.

Il duo DiCaprio e Ceretti è stato il più chiacchierato dell'estate, specie perché prima che l'attore di Killers of the Flower Moon si facesse vedere in giro con la richiestissima top model italiana, in molti si erano convinti che lui corteggiasse con insistenza la sua collega Gigi Hadid.

La presenza di DiCaprio ad alcuni eventi internazionali che spesso vedono il passaggio di molte modelle come il Festival di Cannes (dove pare che i due si siano visti per la prima volta), aveva fatto partire i rumors che si sono intensificati nel mese di agosto quando l'attore e la modella sono stati colti a spasso a Santa Barbara mentre mangiavano un gelato. Poi c'è stata una notte di baci in discoteca a Ibiza e forse un'intera estate passata negli stessi posti di cui non c'è conferma. Ma la mancanza di ufficialità su tutta la vicenda, compresa l'esistenza di una vera e propria relazione, non impedisce ai fan di fare ipotesi e di immaginare che il loro beniamino abbia finalmente trovato un nuovo amore.