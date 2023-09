DiCaprio, la nuova fidanzata è Vittoria Ceretti? Il bacio a Ibiza

Da quando sono spuntate le prime foto che li ritraevano insieme a Los Angeles a spasso mentre mangiavano un innocente gelato, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono diventati gli osservati speciali degli appassionati di gossip che si sono chiesti per settimane se tra il divo di Hollywood e la regina italiana delle passerelle ci fosse più di un'amicizia . Sebbene abbiano provato a non esporsi, passeggiando con abiti casual e poco vistosi (lui, nella sua classica divisa da tempo libero, pantaloncini cargo t-shirt monocolore, berretto con la visiera e mascherina; lei con shorts, felpa e occhiali da sole), i due non sono passati inosservati ad Ibiza dove hanno trascorso una notte danzante in un club frequentatissimo. Incuranti della folla, Ceretti e DiCaprio si sono lanciati in pista ballando in maniera seducente. Nel video, che risale ad inizio agosto e ora diffuso da Page Six, i due si spostano a lato della pista per baciarsi , un bacio condito da abbracci che lascia pochi dubbi sul fatto che tra i due ci sia qualcosa, sicuramente un flirt estivo che potrebbe essere l'inizio di una love story. Sull'avvistamento, le cui foto sono state rilanciate dal Daily Mail , nessuno dei due interessati ha rilasciato dichiarazioni ma i fan in rete sono già scatenati.

Vittoria Ceretti, una nuova top model nel cuore di DiCaprio



Dopo i fatti di Ibiza pubblicati dalla stampa internazionale è partita ufficialmente la caccia agli indizi per capire quando sarebbe iniziato l'interesse tra l'attore e la modella. I due si trovavano entrambi a Cannes nei giorni del Festival cinematografico lo scorso maggio, ciascuno preso dai propri impegni (DiCaprio era in Francia per promuovere Killers of the Flower Moon, il suo ultimo film) ma non è detto che la scintilla risalga alla scorsa primavera.

In quel periodo, infatti, DiCaprio continuava ad essere osservato rispetto a una sua (sempre presunta) relazione con Gigi Hadid, ufficialmente single dalla fine del 2021. Nessun segnale evidente della fine del suo matrimonio, invece, fino a due mesi fa da parte di Vittoria Ceretti che aveva sposato Matteo Milleri, produttore musicale e DJ, nell'estate del 2020.

Inutile dire che il gossip si è concentrato sulla differenza di età tra la possibile coppia. Ceretti, classe 1998, ha ventitré anni meno dell'attore statunitense che è sempre più chiacchierato per il suo debole per le giovani bellezze da passerella.

DiCaprio ha avuto al suo fianco molte top model e le sue storie d'amore con le donne più belle del mondo hanno fatto letteralmente sognare i suoi fan. Da Bar Refaeli a Toni Garrn, a Eva Herzigova, passando per le attrici Blake Lively e Camila Morrone, fino all'amore forse più famoso, quello con Gisele Bundchen, l'interesse per Ceretti conferma i gusti ineccepibili del divo che si lascia affiancare solo da donne giovani, bellissime e spesso anche molto famose.