La modella israeliana è incinta del suo terzo figlio . Radiosa e bellissima, ha anche confessato di non guardare i film del suo ex fidanzato .

Quando Bar Refaeli ha sfilato sul red carpet della 76esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha incantato tutti con l’abito aderente nero che le metteva in risalto le forme arrotondate per l’imminente arrivo del suo terzo figlio. L’annuncio della sua terza gravidanza l’ha fatto il 20 giugno 2019 su Instagram condividendo un esilarante video in compagnia del conduttore televisivo israeliano Assi Azar.

La confessione sull'ex fidanzato

Bar Refaeli ha finalmente svelato il sesso del terzo figlio che aspetta insieme a suo marito Adi Ezra. La modella ha annunciato che dopo le due femminucce, Liv ed Elle, aspetta un maschietto. “Il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui (suo marito) è dubbioso. Vedremo in futuro", ha dichiarato.

Durante l’intervista la bellissima modella si è lasciata andare a confessioni che non aveva mai fatto, come quella di non guardare i film in cui è presente Leonardo DiCaprio, perché prova “una strana sensazione”. L’attore al momento è al cinema impegnato nel nuovo film diretto da Quentin Tarantino, "C'era una volta a... Hollywood", ma Bar Refaeli non lo ha visto e non lo vedrà, così come tutti i film in cui ha lavorato il suo ex fidanzato da quando si sono lasciati.

La storia d’amore con Leonardo DiCaprio

La relazione tra la 34enne e l’attore Premio Oscar è durata ben sei anni, una storia molto importante iniziata nel 2005 e finita nel 2011. La modella israeliana e Leonardo DiCaprio si sono conosciuti durante un party degli U2 a Las Vegas. Insieme sembravano perfetti, hanno condiviso tantissime esperienze come l’incontro con il premier israeliano Shimon Peres nel 2007 per la lotta per la pace. Dopo la fine della storia d’amore con Leonardo DiCaprio, Bar Refaeli ha conosciuto l’imprenditore israeliano Adi Ezra. I due si sono sposati il 24 settembre del 2015.

Gli amori di Leonardo DiCaprio

La lista delle fidanzate del compagno di Brad Pitt in "C'era una volta a... Hollywood" è infinita. Tutte donne bellissime e famosissime. Dopo la fine della love story con Bar Refaeli, Leonardo DiCaprio ha avuto un flirt di cinque mesi anche con l’attuale moglie dell’attore Ryan Reynolds, l’icona di stile, eleganza e bellezza Blake Lively; non ha passato molto tempo da solo, infatti nel 2012 si è fidanzato per circa un anno con l’ex modella di Victoria’s Secret, Erin Heatherton, per poi avere altri numerosissimi flirt: con la modella tedescaToni Garrn; con la cantante Rihanna (mai confermato); con la modella Kelly Rohrbach; con la conduttrice Laura Whitmore; con le modelle Chelsey Weimar, Roxy Horner eVictoria Lee Robinson e per finire con quella che sembrerebbe l’ultima fiamma, Camila Morrone.