Once Upon a Time in Hollywood, il cast: Leonardo DiCaprio

Ieri, mercoledì 18 settembre, ha debuttato ufficialmente e in maniera straordinaria Once Upon A Time In Hollywood (C’era una volta…a Hollywood), il nono film di Quentin Tarantino . Il cast è eccezionale: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie .

Già dall’esordio il film ha incassato 855.045 euro in tutta Italia. Si tratta di gran lunga del miglior esordio per un film di Quentin Tarantino, aiutato certamente anche dalle tre star che fanno parte del cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

Il ruolo di Leonardo DiCaprio

Il film è ambientato nella Hollywood di fine assi Sessanta, periodo nero per la città simbolo del cinema americano a seguito delle numerose aggressioni e omicidi del criminale Charles Manson, tra cui l’assassinio dell’attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Uno dei protagonisti di punta di Once Upon A Time In Hollywood è il premio Oscar Leonardo DiCaprio, che interpreta il ruolo di Rick Dalton. Attore western in declino, ha l’abitudine di riascoltare le battute di suoi vecchi film e rivedere in TV le pellicole che lo hanno reso celebre. Suo angelo custode, braccio destro, amico, ma ufficialmente sua controfigura è Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Leonardo DiCaprio interpreta magistralmente l’attore che dopo un successo strepitoso si vede costretto ad accettare piccoli ruoli in serie tv western, pur di rimanere in qualche modo in auge e permettersi la casa con piscina a Cielo Drive, a Hollywood, accanto alla villa dei Polanski.

Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio: le collaborazioni

Non è la prima volta che il regista, che diventerà presto papà, si è affidato all’indimenticabile Jack di Titanic per un suo lavoro. Nel 2012 Quentin Tarantino ha voluto Leonardo DiCaprio per interpretare Calvin Candie in Django Unchained, accanto a Jamie Foxx e Christoph Waltz. Il film ha avuto un successo clamoroso portando il regista a vincere il premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale nel 2013.

Leonardo DiCaprio e l’impegno per salvaguardare l’ambiente

Nel mese di agosto l’attore e produttore ha deciso di destinare 5 milioni di dollari per fronteggiare il disastro ecologico che ha colpito la Foresta Amazzonica. Era stato proprio lui uno dei primi a lanciare l’allarme sulla situazione drammatica. Ambasciatore contro i cambiamenti climatici per l'ONU dal 2014, durante il Festival di Cannes ha presentato il documentario Ice on Fire, prodotto e narrato da lui stesso, in cui viene mostrato come lo scioglimento dei ghiacciai sia destinato a modificare profondamente il pianeta. Anche nel 2016 la star hollywoodiana ha diffuso un documentario, Before the Flood, in cui discuteva sui pericoli del cambiamento climatico e le possibili soluzioni.