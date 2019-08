La loro relazione era iniziata nel 2013, ma sono usciti allo scoperto ufficialmente a maggio di quest’anno durante il red carpet del Met Gala 2019. Per anni i due attori hanno fatto di tutto per non farsi fotografare insieme poiché l’attrice, resa celebre dalla serie televisiva Dawson’s Creek, alla fine della relazione con il suo ex marito, Tom Cruise, aveva firmato un patto di riservatezza secondo cui non si sarebbe dovuta mostrare in compagnia di un altro uomo per i successivi cinque anni dal divorzio. Superato questo periodo, finalmente Katie Holmes si era fatta immortalare dai fotografi in spiaggia a Malibu con il suo nuovo compagno e collega: Jamie Foxx.

Fine della relazione: i motivi

La causa della rottura della relazione pare sia Sela Vave, cantante e attrice statunitense. Qualche giorno fa, infatti, Jamie Foxx è stato visto uscire mano nella mano da un locale insieme alla ragazza, che già il 1° luglio aveva condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti in compagnia dell’attore, ringraziandolo per aver creduto in lei. Non è ancora chiaro se la relazione con Katie Holmes in quel periodo fosse già terminata o se sia giunta al capolinea di recente, ma ciò che è sicuro è che l’ex moglie di Tom Cruise avesse già informato i suoi amici più vicini dell’allontanamento tra lei e il suo compagno. E’ scoppiata, quindi, dopo sei anni d’amore, una delle coppie più riservate di Hollywood.

Katie Holmes

Quarant’anni compiuti a dicembre, Katherine Noelle Holmes è nota per il ruolo di Joey Potter nella serie TV Dawson's Creek. I suoi primi impegni cinematografici degni di nota sono i film Generazione perfetta e Schegge di April, con cui riceve una candidatura al Satellite Award. Il ruolo che la consacra attrice hollywoodiana è quello di Rachel Dawes in Batman Begins. Nel 2011 interpreta Jacqueline Kennedy nella miniserie TV I Kennedy. In precedenza fidanzata con i colleghi Chris Klein e Joshua Jackson (conosciuto sul set della serie Tv che l’ha resa celebre), nel 2005 comincia una relazione con Tom Cruise. Un anno dopo nasce la figlia Suri e dopo qualche mesei due si sposano nel castello Odescalchi di Bracciano, vicino a Como. A distanza di sei anni, nel 2012, i due attori si lasciano. Nel 2013 Holmes inizia la relazione con Foxx mantenendola segreta per anni. Il 6 dicembre 2019 la vedremo al cinema in The Boy 2, un film di genere horror diretto da William Brent Bell e distribuito da Universal Pictures per Lucky Red. Katie Holmes sarà affiancata da Ralph Ineson.