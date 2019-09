Once Upon a Time in Hollywood, il cast: Brad Pitt

I numeri parlano chiaro, l’ultima pellicola diretta da Quentin Tarantino alla prima data di uscita ha già quasi doppiato l’esordio del precedente The Hateful Eight . Once Upon a Time in Hollywood vede nel cast nomi importanti, tra cui: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino e Luke Perry nel suo ultimo ruolo prima di morire.

L’ex marito di Angelina Jolie e l'ex fiamma di Bar Rafaeli sullo stesso set cinematografico. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, due degli attori americani più apprezzati, non avevano mai lavorato insieme e così, per il suo nono film, Quentin Tarantino ci ha fatto questo grande regalo.

Brad Pitt: il ruolo in Once Upon a Time in Hollywood

Ieri, 18 settembre, finalmente lo abbiamo potuto ammirare nelle vesti di Cliff Boothe. In Once Upon a Time in Hollywood Brad Pitt è lo stantman, autista e galoppino di Rick Dalton (interpretato da Leonardo DiCaprio), che vive in una roulotte con il suo cane dopo aver ucciso sua moglie mentre era in barca. Cliff Boothe e Rick Dalton lavorano insieme per nove lunghi anni, instaurando un rapporto che va oltre quello lavorativo. Il duro dagli occhi di ghiaccio non è solo la controfigura dell’attore in declino, ma diventa anche il suo punto di riferimento.

Brad Pitt a Venezia ‘76

E’ stato uno degli ospiti più attesi a Venezia durante la 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (per l’anteprima di Ad Astra, film in concorso per il Leone d’oro). Al suo arrivo in Laguna, in un look molto easy, i fan sono letteralmente impazziti per l’attore dal fascino intramontabile. Nella seconda serata del Festival Brad Pitt si è presentato in un elegantissimo smoking nero incantando il red carpet e catturando l’attenzione degli obiettivi dei fotografi.

Ad Astra: il prossimo film del protagonista di Vi presento Joe Black

Uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 26 settembre 2019. La pellicola è diretta da James Gray e vede tra gli attori principali: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e Liv Tyler. Ad Astra racconta la storia di Roy McBride (Brad Pitt), un ingegnere aerospaziale della NASA (sposato con Eve, Liv Tyler) incaricato di compiere una missione molto delicata nello spazio durante la quale scoprirà alcuni segreti che mettono in dubbio l'esistenza dell'umanità e il suo posto nell'universo. L’ex marito di Angelina Jolie oltre a essere il protagonista di Ad Astra è anche uno dei produttori.