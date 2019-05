Angelina Jolie: le foto più belle dell'attrice

Non è solo una delle donne più belle del mondo: Angelina Jolie è anche una delle attrici più impegnate nella vita politica e sociale. Nata a Los Angeles il 4 giugno 1975 come Angelina Jolie Voight, è figlia dell’attore Jon Voight e dell’attrice Marcheline Bertrand. Oltre ad essere un’attrice pluripremiata (due Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d'argento al Festival di Berlino), Angelina Jolie è anche inserita nella lista delle 100 donne più influenti del mondo. L’attrice è anche molto impegnata come ambasciatrice dell'UNHCR, con cui si dedica a numerosi progetti umanitari, soprattutto in Cambogia. Inoltre, la Jolie è attenta anche alla salvaguardia degli animali e si è sempre opposta fermamente all’uso delle pellicce.

Dopo un matrimonio durato poco più di un anno con l’attore inglese Jonny Lee Miller, nel 2000 l’attrice sposa Billy Bob Thornton, da cui si separerà tre anni dopo. Nel 2005, conosce Brad Pitt sul set di “Mr & Mr Smith” e tra i due nasce una relazione, che segnerà la fine del matrimonio tra Pitt e Jennifer Aniston. Dopo molti anni di fidanzamento, i due attori si sposano nel 2014, per poi separarsi nel 2016. Angelina Jolie ha 6 figli: Chivan Maddox, nato nel 2001 e adottato in Cambogia; Zahara Marley, adottata a sei mesi nel 2005 in Etiopia; Shiloh Nouvel, nata nel 2006, prima figlia naturale dell’attrice e di Brad Pitt; Pax Thien, nato nel 2003 e adottato in Vietnam nel 2007; e Knox e Vivienne, due gemelli nati nel 2008 sempre dall’unione con Brad Pitt. Prossimamente, l’attrice vorrebbe portare i 6 figli a vivere con sé a Londra, città in cui dovrà trasferirsi per le riprese di “The Eternals”, prossimo film del Marvel Cinematic Universe, ma pare che Brad Pitt, che vive a Los Angeles e ha mantenuto un ottimo rapporto con i ragazzi, non sia molto d’accordo.