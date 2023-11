The Wolf of Wall Street, all'asta la Lamborghini di Leonardo DiCaprio

Dell'intera cinematografia di Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street è uno tra i più grandi capolavori. Ora, la Lamborghini che guidava nella pellicola andrà all'asta. La cifra? Secondo le stime, dovrebbe aggirarsi intorno ai due milioni di dollari.

Un'auto "ammaccata"

In The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio interpretava un agente di borsa corrotto, che calcava le strade di New York con una Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé del 1989.

Simbolo degli anni Settanta e Ottanta, con le sue iconiche portiere ad ala di gabbiano, la Lamborghini fu davvero distrutta nel film. Ed è con le sue ammaccature e i suoi acciacchi che viene ora messa all'asta.

In totale, in The Wolf of Wall Street, la Lamborghini Countach resta in scena per 3 minuti e 11 secondi. In una sequenza, Jordan Belfort / Leonardo DiCaprio cade dalle scale e poi si trascina in macchina dopo aver preso troppe droghe. Finendo per schiantarsi. Sul sito della casa d'aste Bonhams si legge infatti: "Perfettamente conservata nelle condizioni del film".

L'appuntamento, per chi vorrà accaparrarsela, è per il prossimo 25 novembre. Quel giorno si terrà infatti l'On the Grid: The Abu Dhabi Auction, la sera prima del Gran Premio di Formula 1 Ethiad Airways Abu Dhabi 2023.