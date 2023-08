Leonardo DiCaprio esce con Vittoria Ceretti? Paparazzati assieme a LA

Gli indizi giudicati come "lampanti"? Gli ormai arcinoti gusti di DiCaprio



A essere presi come lampanti indizi sono i gusti che l’attore di Prova a prendermi, Titanic, Revenant e The Wolf of Wall Street da sempre mostra di avere: DiCaprio ha un debole per le modelle giovani, quindi l’identikit di Vittoria Ceretti è abbastanza plausibile.

Dopo essere stato avvistato con Gigi Hadid negli Hamptons, adesso il divo è passato a farsi paparazzate con la collega italiana di Hadid.



Oltre al Daily Mail, anche il magazine americano Page Six ha diffuso le foto che li ritraggono insieme (potete guardare gli scatti nel tweet che trovate in fondo a questo articolo). Si trovavano a Santa Barbara, a Los Angeles, e passeggiavano in abbigliamento sportivo, lui con il volto coperto dalla mascherina in stoffa e con in mano un ice coffee mentre lei, a viso scoperto, mangiava un gelato.

Nonostante i cultori del gossip si siano già inoltrati nella selva di fiori d'arancio e di tanti altri "film in testa", queste immagini non dicono alcunché, mostrando una semplice passeggiata tra due Vip. Tuttavia prima d'ora i due non erano mai stati visti insieme, motivo per cui tanti fan pensano che ci sia in atto una frequentazione. Che sia invece una semplice amicizia? Le vie dell'amore a Hollywood (e dintorni) sono infinite, anche se il CV (o meglio, la carta d'identità) di Vittoria Ceretti corrisponderebbe esattamente ai canoni cui ci ha abituato il carnet di appuntamenti di Leonardo DiCaprio: professione top model, bellissima, età 25 anni.