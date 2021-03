3/8 ©Getty

In pochi anni, quello di Vittoria Ceretti diventa il volto più amato per molte campagne di moda internazionali. Nel 2014 è scelta da Dolce & Gabbana per la sua campagna Autunno/Inverno. Si dedica in seguito anche alla linea beauty dello stesso marchio. Nel 2015 Giorgio Armani l’ha fortemente voluta come protagonista del suo spot pubblicitario, consacrandola definitivamente sulle passerelle internazionali. Nel 2015 entra nella classifica delle prime 50 modelle a livello internazionale del sito models.com.

