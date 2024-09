L'attrice ha spiegato che l'acqua non era affatto profonda come sembrava sullo schermo. Anzi: per lei era molto semplice entrare e uscire dalla vasca per andare in bagno durante le riprese. Mentre DiCaprio... stava in ginocchio!

In una scena clou di Titanic, Leonardo DiCaprio si è inginocchiato davanti a Kate Winslet. A raccontarlo è stata la stessa attrice, nel corso di un'intervista per il suo film Lee.

La rivelazione sulla scena più famosa di Titanic

Da anni, quando si parla di Titanic, una domanda sorge spontanea: Jack Dawson (alias Leonardo DiCaprio) avrebbe potuto salire sulla porta usata da Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet) come appiglio, dopo il naufragio della nave?

Nel corso di una sessione Q&A su Lee, Kate Winslet ha scherzato: "Credo che Leonardo DiCaprio soffra di disturbo post-traumatico da stress, per quante volte gli è stata fatta questa domanda". L'attrice ha poi spiegato che l'acqua non era affatto profonda come sembrava sullo schermo. Anzi: per lei era molto semplice entrare e uscire dalla vasca per andare in bagno durante le riprese. Con l'acqua alla vita, le scappava spesso la pipì. Così scendeva dalla porta, camminava fino al bordo della vasca utilizzata come set, scavalcava, e poi tornava di nuovo su quella zattera improvvisata.

"Leo era in ginocchio. Non avrei dovuto dirlo: ora James Cameron mi chiamerà", ha continuato. "Era infinita quella vasca. C'era l'acqua che scorreva costantemente, come si può sentire guardando il film. Gli ultimi 22 minuti della pellicola li abbiamo girati completamente immersi".