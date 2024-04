Il progetto con Lawrence e DiCaprio

La turbolenta storia d'amore tra Ava Gardner e Frank Sinatra potrebbe arrivare presto sul grande schermo con una versione cinematografica firmata da Martin Scorsese a cui non mancano certamente le doti di narratore, specie quando si tratta di raccontare Hollywood, un ambiente che conosce benissimo.

Il regista reduce dalla stagione trionfale di Killers of the Flower Moon, pellicola acclamata e nominata agli Oscar come Miglior film e Miglior regia, avrebbe già messo insieme il cast principale secondo Variety, pur non possedendo ancora i diritti sulla storia di Sinatra, controllati dalla sua erede Tina, che è anche tra le altre cose - una produttrice cinematografica.

Lawrence e DiCaprio hanno già lavorato insieme, in Don't Look Up di Adam McKay, uno dei maggiori successi della tv in streaming durante la pandemia. DiCaprio tornerebbe a scivolare nei panni di un personaggio ricco e famoso e realmente esistito in una stagione dorata, una sensazione sperimentata già quando ha impersonato Howard Hughes in The Aviator. Il film sul leggendario aviatore e regista potrebbe tornare utile per questo nuovo titolo che, secondo le indiscrezioni, si ispirerebbe sia a questo precedente che a Quei bravi ragazzi.

Per Scorsese, già oggetto di interesse da parte dei maggiori studi, tra cui Apple, che ha finanziato il suo ultimo film, e Sony, che sembrerebbe favorito nell'affare, un film biografico sulla coppia di leggende di Hollywood sarebbe l'opportunità di raccontare una storia che non ha mai smesso di affascinare gli appassionati di celebrità e gossip di ieri e di oggi.