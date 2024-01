Papa Francesco incontra Scorsese all'udienza generale in Vaticano

Martin Scorsese ha preso parte questa mattina all'Udienza Generale di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI. Il regista statunitense, che ha cittadinanza italiana, sta preparando un film tratto dal romanzo "Vita di Gesù" dell'autore giapponese Shasaku Endo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Scorsese, l'ispirazione gli è venuta dopo un incontro con Papa Francesco che avvenne l’anno scorso in occasione della conferenza "The Global Aesthetics of the Catholic Imagination", organizzata dalla rivista Civiltà cattolica in collaborazione con Georgetown University.