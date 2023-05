5/15 ©Getty

I SOPRANNOMI - È in questa fase che nacque il soprannome The Voice ("la Voce"), con cui è conosciuto in tutto il mondo. Anche se negli Usa viene ricordato soprattutto come Ol'Blue Eyes (vecchi occhi azzurri), Swoonatra (dal verbo to swoon, svenire, per le reazioni che scatenava sul suo pubblico femminile) e Chairman of the Board of Show-Business (una sorta di presidente del consiglio di amministrazione dello spettacolo)