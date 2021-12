Frank Sinatra, in lavorazione una serie tv sul cantante

Nelle scorse ore Deadline ha rivelato i dettagli riguardanti l’inizio dei lavori per la realizzazione della serie che avrà il compito di raccontare la vita di uno degli artisti più iconici, celebri e amati nella storia dell’intrattenimento.

approfondimento

My Way compie 52 anni: 7 curiosità sulla canzone di Frank Sinatra

Inoltre, il magazine ha rivelato che la serie avrà accesso al catalogo musicale di Frank Sinatra.

Nessuna indiscrezione per quanto riguarda i nomi degli attori che faranno parte del cast, l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.