Frank Sinatra: le dieci canzoni più famose

Il più celebre cantante di musica leggera della storia a cui venne dato il soprannome di "The voice". Frank Sinatra alla sua morte lasciò un eredità di centinaia di canzoni scritte per lui o per altri che rese nuovamente meravigliose. Vogliamo ricordarlo con le sue dieci canzoni più famose. Leggi l’articolo.

Frank Sinastra è stato il più celebre cantante di musica leggera della storia, una leggenda la cui musica ha attraversato i decenni dalla Seconda guerra mondiale agli anni 90. Oltre 60 di carriera per un uomo che ha scritto la storia della musica, Fran Sinatra è associato a così tanti momenti iconici della cultura americana degli ultimi 70 anni. Di padre siciliano e madre ligure, sin da giovane è conscio delle sue qualità vocali: si esibisce nei locali e viene presto notato dalle case discografiche, diventando di fatto uno dei primi teen idol della storia.

Sinatra è stato un uomo dalla vita intensa e spesso oggetto di controversie, ha avuto grandi amori, come quelli con Ava Gardner e Mia Farrow, ed è stato in grado di rimanere sempre sulla cresta dell'onda grazie al suo stile swing e alla sua inconfondibile presenza scenica.

Gli anni Quaranta sono quelli in cui nasce il soprannome di The Voice e in cui Sinatra fa strage di cuori e scala le classifiche. Gli anni Cinquanta sono caratterizzati dai successi cinematografici, con i famosi musical interpretati con Gene Kelly. Degli stessi anni è anche l'esperienza di Sinatra con il Rat Pack, gruppo di amici che comprendeva Humprey Bogart, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop. Assieme si esibirono in diversi locali fino agli anni Sessanta, e girarono molti film tra cui il famoso Ocean's Eleven. Anche i successi discografici fioccano: Sinatra riesce a battere la concorrenza dei generi musicali emergenti con la sua voce inconfondibile e la sua eleganza. The Voice era anche un uomo che amava fare del bene: nella sua vita si stima abbia raccolto più di un miliardo di dollari destinati alla beneficenza.

La sera del 14 maggio 1998, a 82 anni, Frank Sinatra morì in un ospedale di Los Angeles. Fino alla sua morte nel 1998, ha continuato a esibirsi come uno dei più amati performer del mondo, attirando folla ovunque andasse. Le sue canzoni e i film che ha interpretato sono ancora dei veri e propri classici seguiti da tantissime persone. Queste le sue dieci canzoni più famose:

New York, New York

Questa canzone ha due versioni molto famose, quella di Liza Minnelli, che la cantò nell’omonimo film di Martin Scorsese, e quella di Frank Sinatra del 1979. La versione di Sinatra divenne subito un successo internazionale, facendo della canzone un simbolo della città di New York e uno dei pezzi più riconoscibili di “The Voice”.

My Way

È diventato una sorta di tema musicale della città di Chicago, un po’ come New York, New York per la Grande Mela. My Way: cantata anche da Elvis Presley nei suoi ultimi anni, racconta molto del cantante. My Way è diventata un simbolo di ciò che era Frank Sinatra. Il testo fu scritto da Paul Anka specificamente per Frank.

My Kind of Town

Passiamo a My Kind of Town (Chicago Is): questo tributo a Chicago è stato scritto per il film Rat Pack del 1964, intitolato Robin and the 7 Hoods.

Strangers in the Night

Questa canzone è stata fatta e rifatta tante volte, ma la registrazione di Strangers in the Night del 1966 di Sinatra non può essere superata.

Fly Me To The Moon

La canzone è stata originariamente incisa da Kaye Ballard in 1954, ma la versione di Sinatra, dello stesso anno è indubbiamente la più nota. Non tutti sanno che l’arrangiamento è di Quincy Jones, che ha contribuito a velocizzarla. Rendendola più Swing. Da una stima risulta che il brano è stato registrato più di 300 volte.

I Get a Kick Out of You

Il testo di questa canzone è stato oggetto di controversie e censure, per il fatto che conteneva la parola cocaine. Sinatra la incise sia con che senza il vocabolo incriminato.

I’ve Got You Under My Skin

Questo celebre brano già nel repertorio di Sinatra dal 1946, venne arrangiato da Nelson RIddle e registrato nel 1963. La melodia romantica e il ritmo sinuoso ed elegante dei fiati ne fanno un pezzo simbolo della carriera di “The Voice”.

Luck Be A Lady

La canzone compare nel musical “Guys and Dolls” dal quale è stato tratto il celebre film Bulli e Pupe. Il brano, come il musical, ha un’ispirazione gangster story anni 20/30, che si adatta perfettamente allo stile di Sinatra. The Voice la incise nel 1963.

The Way You Look Tonight

Eseguita da Fred Astaire nel film Follie d’Inverno, The Way You Look Tonight vinse l’Oscar come miglior brano originale. È un pezzo romantico ed emozionante, e la cover di Sinatra del 1964, divenne presto una delle più celebri del suo repertorio.

Something Stupid

Un Frank Sinatra che canta con la figlia Nancy in un delicatissimo brano el 1967. Il singolo arrivò dritto al numero uno delle classifiche americane, diventando la prima e l’unica canzone duetto padre e figlia ad aver guadagnato la prima posizione nelle charts.