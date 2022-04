Gwen Stefani: Angelina Jolie mi ha soffiato il ruolo in Mr & Mrs Smith

Ospite allo show di Ellen DeGeneres, la cantante Gwen Stefani ha rivelato di essersi presentata all’audizione per ottenere il ruolo di protagonista a fianco di Brad Pitt nel film Mr and Mrs Smith Condividi

La conosciamo come cantante, ma avrebbe potuto diventare attrice di successo: Gwen Stefani ha infatti rivelato durante la sua partecipazione allo show di Ellen DeGeneres di aver provato a cimentarsi nella recitazione 20 anni fa. Spinta dalla voglia di affiancare il cinema alla musica, ha quindi partecipato ad alcune audizioni, tra cui quella per il ruolo di protagonista insieme a Brad Pitt nella famosa pellicola del 2005 Mr and Mrs Smith.

Gwen Stefani e il provino per Mr & Mrs Smith approfondimento Gwen Stefani: le sue canzoni più famose Non è la prima volta che Gwen Stefani parla del provino per il film e di come Angelina Jolie le abbia “preso il posto”. Già nel 2016 ne aveva parlato durante un’intervista con Howard Stern, sottolineando come volesse realmente entrare a far parte del cinema “ma volevo fare di più musica”. Nel 2008 aveva dichiarato alla rivista Vogue: “Alla fine, la scelta era tra me e Angelina Jolie e ho pensato: “Fantastico, ho una possibilità qui”. Ogni volta che ho recitato, mi sono sentita proprio come durante un’esibizione. Vivi momenti, ecco cosa sono i film: una serie di momenti”. Il finale della storia però lo sappiamo: Angelina Jolie ha ottenuto il ruolo, dopo la rinuncia di Nicole Kidman, iniziando, grazie a quella stessa pellicola, la lunga e chiacchierata relazione con Brad Pitt. “Angelina mi ha battuta” ha detto la cantante a Ellen DeGeneres con tono scherzoso. Lo sfortunato provino però non è stata l’unica esperienza nel mondo del cinema per la cantante. Dopo l’occasione in Dawson's Creek nel 2002, ha interpretato Jean Harlow nel film del 2004 The Aviator, ha partecipato in Gossip Girl nel 2009 e ha doppiato DJ Suki nel film Trolls del 2016.

Gwen Stefani, moda e un nuovo matrimonio dopo il cinema approfondimento Gwen Stefani, sui social le foto del matrimonio con Blake Shelton Artista poliedrica, Gwen Stefani ha da sempre cercato di esprimere passioni e creatività non solo attraverso la musica. Accanto al cinema affianca nel 2004 i primi passi nel mondo della moda, collaborando con Andrew Lieberman, più volte curatore dei look dei No Doubt, e creando la linea L.A.M.B. con le iniziali del suo primo album solista Love, Angel, Music, Baby. Una passione, quella per la moda, che ha mostrato fin dagli esordi nei No Doubt e che l’ha portata a creare collezioni e linee beauty, fino al lancio nel 2017 della propria linea di cosmesi P8NT. Ed è proprio durante l’intervista da Ellen DeGeneres per presentare una nuova linea di trucchi, che la cantante si ritrova a parlare del nuovo matrimonio con Blake Shelton. Dopo il matrimonio con il leader dei Bush, Gavin Rossdale, e un divorzio non semplice, Gwen Stefani ha conosciuto nel 2015 Blake Shelton nello studio televisivo di The Voice e da allora non si sono più lasciati, sposandosi nel 2021. Parlando del matrimonio, la cantante lo ha definito “piccolo e intimo, era esattamente come doveva essere”. “Mi sento molto fortunata, lui è il mio migliore amico, ci divertiamo così tanto” ha detto a Ellen, descrivendo il loro rapporto come unione di intenti e passioni, dalla musica al giardinaggio. “Stiamo piantando narcisi, tulipani. Abbiamo fatto i bulbi, ora stiamo preparando i semi di fiori selvatici. Lui è a casa per capire come preparare la terra e scavare un pozzo. Penso a tutti i diversi semi che sono stati piantati nella mia vita, semi di fede, semi di idee selvagge che avevo e che si sono effettivamente avverate, e persino il seme di innamorarsi di Blake. È pazzesco perché ora tornerò lì e pianterò così tanti fiori che sbocceranno” ha concluso romanticamente Stefani. Il provino per Mr & Mrs Smith è ormai solo un lontano ricordo.