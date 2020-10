Tanti auguri Gwen Stefani: le sue canzoni più famose

Dal successo mondiale con i No Doubt alla sfavillante carriera da solista, la cantante, che oggi 3 ottobre compie 51 anni, si è imposta come una delle più influenti donne del rock degli ultimi decenni. Ecco i suoi successi più belli

Quasi tutti la ricordano come voce dei No Doubt, storico gruppo rock statunitense nato nel 1987. Gwen Stefani, però, non è soltanto la spumeggiante bionda dell’irresistibile inno femminista del 1995 “Just a Girl” e della straordinaria ballata “Don’t Speak”, che parla della fine della sua relazione con Tony Kanal, bassiste della band. Nella sua carriera da solista ha infatti infilato una lunga serie di successi. Ecco alcuni dei suoi brani più riconoscibili.



La carriera solista

Stefani, che oggi compie 51 anni, ha infatti avuto successo anche come solista negli anni duemila e duemiladieci, quando ha pubblicato tre album: “Love. Angel. Music. Baby.”, che grazie alle hit di successo “What You Waiting For?”, “Rich Girl” e “Hollaback Girl”, riesce a vendere sei milioni di copie nel mondo, “The Sweet Escape”, con la hit omonima che vede la cantante collaborare con il rapper Akon e il singolo di successo “Wind It Up”. Infine “This Is What the Truth Feels Like”, che fa guadagnare alla cantante la prima numero uno solista nella Billboard 200.