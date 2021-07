Gwen Stefani, sui social le foto del matrimonio con Blake Shelton

Gwen ha mostrato in particolar modo il suo look da sposa , un misto di rock, country e bon ton. La cantante ha scelto due outfit di Vera Wang : per la cerimonia ha scelto un abito in georgette di seta bianco dalla profonda scollatura a cuore, abbinato ad un lungo velo che riportava ricamati a mano due rose e il nome degli sposi e quelli dei figli della cantante, Kingston, Zuma e Apollo. Per il ricevimento l’ex leader dei No Doubt si è cambiata, indossando un mini dress con corpetto dalla scollatura sempre a cuore e gonna corta in tulle con dettagli floreali e ricami. Come accessorio il velo, questa volta corto. Ai piedi un paio di stivali da cowboy con tacco del brand Le Silla.

Gwen Stefani e Blake Shelton, l'amore

I due cantanti si sono conosciuti sul set del programma “The Voice”, nel quale entrambi erano giudici. Gwen e Blake hanno annunciato il fidanzamento nell'ottobre 2020, dopo cinque anni di relazione. Nel 2015, infatti, entrambi hanno divorziato dai compagni precedenti. Blake Shelton aveva chiuso il secondo matrimonio con la cantautrice Miranda Lambert mentre Gwen Stefani ha interrotto dopo tredici anni la storia con Gavin Rossdale, leader dei Bush e padre dei suoi tre figli. “Ridiamo a crepapelle quando rivediamo le blind audition della prima serie in cui ho partecipato – ha raccontato Gwen tempo fa a Cosmopolitan - Amo la NBC, ma mi sembra abbiano montato tutto appositamente per far sembrare che noi stessimo flirtando, quando in realtà all’epoca non era ancora così. Hanno accelerato la nostra storia in pratica, ma allora a stento lo conoscevo! Hanno fatto nascere tutto quando ancora non c’era”. I due hanno lavorato anche ad alcune canzoni insieme. “È come se fossi un bambino la mattina di Natale” ha rivelato il cantante in una recente intervista. “E così è per me lavorare con lei. È semplicemente emozionante, lo è davvero.” Blake ha ricordato di aver scritto il loro primo successo, “Go Ahead and Break My Heart”, e ha detto di essere stato felicissimo di averlo fatto con lei. “Mentre scrivevamo questa canzone e la scrivevamo su note vocali o altro, mandandole avanti e indietro l’una con l’altra, ed è stato solo allora che mi è venuto in mente, non che mi sia venuto in mente, ma è stato davvero uno shock per me. io che, ‘Oh mio Dio, sto scrivendo una canzone con Gwen Stefani’”.