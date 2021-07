Si sono detti “Sì” davanti a pochi invitati con una cerimonia intima svoltasi in forma privata nel weekend del 4 Luglio. Gwen Stefani e Blake Shelton hanno scelto la privacy per celebrare un amore che dura da sei anni . La coppia ha condiviso la gioia del grande passo con i familiari più stretti e gli amici festeggiando nel ranch di proprietà di Shelton in Oklahoma dove erano state esposte le pubblicazioni seguite alla notizia del fidanzamento annunciato via social lo scorso ottobre . Nessuna foto ufficiale è stata pubblicata al momento ma alcuni scatti rubati da un drone svelano nel dettaglio lo scenario delle nozze.

Un Wedding Day da sogno nel ranch di lui

Gwen Stefani e Blake Shelton hanno pronunciato il fatidico “Yes, I Do” lo scorso sabato quando un drone che sorvolava il cielo limpido dell'Oklahoma ha rubato alcuni scatti dall'alto del ranch di Shelton, splendidamente addobbato con allestimenti bianchi che non lasciavano spazio ad ulteriori dubbi. La coppia ha celebrato il matrimonio con una cerimonia privata, svoltasi alla presenza di pochi ospiti, i parenti e gli amici più stretti, coronando un sogno d'amore che dura dal 2015. La popstar e il cantante country si sono conosciuti sul set di “The Voice” show in onda sull'emittente Nbc del cui cast facevano entrambi parte in qualità di giurati. Nello stesso anno Stefani e Shelton hanno ufficializzato i loro rispettivi divorzi per iniziare una nuova storia alla luce del sole: Blake Shelton aveva messo fine al suo secondo matrimonio con la cantautrice Miranda Lambert, Gwen Stefani (FOTO) diceva invece addio a Gavin Rossdale, leader dei Bush e padre dei suoi tre figli, dopo una relazione difficile durata tredici anni.

Il fidanzamento annunciato via social

L'attesa era cominciata quando erano state affisse in Oklahoma le pubblicazioni del matrimonio che rivelavano l'imminenza del Sì tra Gwen Stefani e Blake Shelton. I fan erano in delirio già da un po', in attesa di aggiornamenti dallo scorso 17 Ottobre quando era uscito su Instagram lo scatto che accompagnava la notizia dell'annuncio del fidanzamento ufficiale tra i due cantanti. Nella foto, pubblicata sul profilo di lui, i due si baciano a favore di obiettivo con lei che esibiva l'anello sulla mano sinistra, innamorati più che mai. La dedica era super romantica, degna dell'amore di cui la coppia è stata protagonista negli ultimi sei anni: "Grazie per aver salvato il mio 2020 ed il resto della mia vita, ti amo”, aveva scritto il countryman sul suo profilo Instagram ufficiale. La foto era stata scattata nella cappella del maestoso ranch che il cantante possiede in Oklahoma e che ha ristrutturato proprio con l'aiuto di Gwen Stefani. Proprio in quella stessa cappella lo scorso sabato i due si sono giurati eterno amore.